Weer Londense vrouw vermoord op straat, Khan spreekt van ‘epidemie’

Basisschooldocent Sabina Nessa raakte vrijdagavond rond 20.30 uur vermist bij een wandeling van vijf minuten tussen haar huis en de pub. De volgende dag werd haar lichaam aangetroffen in Cator Park, dicht bij het café waar ze afgesproken had. De politie vermoedt dat ze vermoord is. Het zorgt opnieuw voor ophef en vele steunbetuigingen voor veiligheid van vrouwen in het Verenigd Koninkrijk, slechts een half jaar na de moord op de 33-jarige Sarah Everard in Londen.

Een politieagent werd aangeklaagd voor de moord op Everard. Wie verantwoordelijk is voor de dood van de 28-jarige Nessa is nog niet duidelijk. De politie heeft laten weten alle middelen die beschikbaar zijn in te zetten om de dader op te sporen. Vooralsnog is slechts één man opgepakt voor de moord, maar hij werd later weer vrijgelaten. „De gemeenschap is terecht geschokt door deze moord — net als wij”, aldus rechercheur Joe Garrity donderdag tegen het Britse Sky News. Wat de precieze doodsoorzaak is van de basisschooldocent heeft het onderzoek nog niet uitgewezen.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, noemt het geweld tegen vrouwen en meisjes in het Verenigd Koninkrijk een „epidemie”. „Tussen Internationale Vrouwendag vorig jaar en die van dit jaar zijn 118 vrouwen vermoord door mannen in het Verenigd Koninkrijk”, zegt Khan donderdag bij Good Morning Britain. Hij spreekt zich uit tegen geweld en intimidatie tegen vrouwen. Vrijdag neemt de gemeenschap rondom Nessa met een wake afscheid van de vrouw.