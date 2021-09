Turkse lira naar nieuw dieptepunt na plotselinge renteverlaging

Lira’s tellen op de Grand Bazaar van Istanbul. Foto Reuters

De Turkse lira heeft donderdag een nieuw dieptepunt bereikt nadat de centrale bank onverhoeds de rente met 1 procentpunt verlaagde. De renteverlaging van 19 naar 18 procent kwam voor de meeste economen onverwacht, ook omdat de officiële inflatie deze maand steeg naar 19,25 procent. Dit betekent dat de reële rente voor het eerst sinds oktober negatief is. Ze waarschuwen voor meer financiële turbulentie.

Het rentebesluit weerspiegelt de invloed van president Erdogan op het monetaire beleid en zijn wens om de sputterende economie aan te jagen. Erdogan is ervan overtuigd dat een hoge rente tot hoge inflatie leidt – het tegenovergestelde van de gangbare economische theorie. In maart ontsloeg hij de gouverneur van de centrale bank, Naci Agbal, die in de vier maanden dat hij in functie was de rente met 8,75 procentpunt had verhoogd. Hij was de derde centrale bankgouverneur in drie jaar die om deze reden zijn baan verloor.

Onder druk

Zijn opvolger, Sahab Kavcioglu, is net als Erdogan tegen een hoge rente. De verwachting was dan ook dat hij die snel zou verlagen. Maar dat deed hij niet. Onder druk van de financiële markten hield hij de rente de hele zomer op 19 procent. Maar na toenemende druk van Erdogan ging hij toch overstag. Hij maakte in juli de weg vrij voor zijn ommezwaai door de focus te verleggen naar de zogeheten kerninflatie, waarin sterk in prijs stijgende producten, zoals voedsel en energie, niet worden meegerekend. Deze kerninflatie ligt bijna 2,5 procentpunt lager dan de algemene inflatie.

Analisten en economen maken zich grote zorgen over de ingeslagen koers. „Geen wonder dat de centrale bank in juli zijn ‘richtlijn’ voor rente veranderde van hoofdlijn naar kern”, twitterde Erik Meyersson, een Zweedse econoom. „Als ze dat niet hadden gedaan, zou de bank zijn oude richtlijn om de rente positief te houden hebben geschonden. Een idioot pad naar idiote plaatsen.”

Kritiek

Ali Babacan, die jarenlang vicepremier en minister van Economische Zaken onder Erdogan was, maar uit onvrede met zijn autoritaire koers een eigen partij is begonnen, twitterde: „Meneer Erdogan heeft eindelijk zijn zin. Hij verlaagde de rente van 19 naar 18 procent. (Nog steeds de hoogste rente in Europa.) Maar de lira is gedaald. Mensen werden armer. Ik herhaal: Erdogan is de reden voor de hoge rente, de hoge wisselkoers, en de hoge inflatie.”

Timothy Ash, Turkije-analist bij investeringsfonds BlueBay, noemde de inslagen koers op Twitter „madness” – gekte. Hij somde de vooruitzichten voor Turkije op: „een hogere inflatie, meer dollarisering. De centrale bank en de staatsbanken verspillen meer buitenlandse reserves ter verdediging van de lira, maar het mislukt allemaal, met een zwakkere lira en meer inflatie tot gevolg. We hebben dit eerder meegemaakt. Erdogan leert het gewoon niet.”