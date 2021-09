Salarissen in de zorg omhoog: kabinet trekt jaarlijks 675 miljoen uit

Het demissionaire kabinet trekt structureel 675 miljoen euro uit voor het verhogen van salarissen van zorgmedewerkers. Dat schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de middeninkomens in de zorg hierdoor met 1,5 procent kunnen stijgen. De hogere uitgaven leiden wel tot een hogere zorgpremie van naar schatting 13 euro per jaar, aldus De Jonge.

De Tweede Kamer nam donderdag een motie aan van de SP en de ChristenUnie waarin staat dat de regering volgend jaar 600 miljoen euro extra moet vrijmaken voor het salaris van zorgmedewerkers. Om dit te bekostigen, gaven de Kamerleden aan dat zij willen dat hiervoor de winstbelasting van bedrijven omhoog gaat. Dat is volgens het kabinet niet mogelijk omdat dergelijke uitgaven vanwege de Zorgverzekeringswet „moeten worden betaald uit premie-inkomsten en uit de inkomensafhankelijke bijdrage”.

Het verhogen van de zorgsalarissen is al jaren punt van discussie. Het kabinet liet in oktober 2020 nog weten dat het niets ging doen met een aangenomen motie van de Tweede Kamer over structurele verhoging van zorgsalarissen. De uitslag bleek al snel te berusten op een vergissing: doordat ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf ‘per ongeluk’ voor stemde, nam de Tweede Kamer de motie van Geert Wilders aan. In mei van dit jaar waarschuwde de Sociaal-Economische Raad (SER) ook al dat de zorgsalarissen structureel omhoog moeten, onder meer om de sector aantrekkelijk genoeg te houden voor het werven van voldoende personeel.