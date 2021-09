Ruim half miljoen huishoudens leven in energiearmoede

Ongeveer 550.000 huishoudens hebben te maken met energiearmoede. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van onderzoeksinstituut TNO. Deze mensen hebben vaak een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis, waardoor ze een hoge energierekening hebben. De groepen die hier vooral last van hebben zijn huurders die voor verduurzaming afhankelijk zijn van hun huisbaas en mensen met een „energieslurpend” koophuis die geen geld hebben om daarin te investeren.

Energiearmoede komt volgens het onderzoeksinstituut vooral voor in de gebieden buiten de Randstad. In het noorden, oosten en zuidoosten van het land en deels in Zeeland komt veel meer energiearmoede voor dan in de grote steden. Op deze plekken wonen relatief veel mensen met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis, wat hun energierekening hoog maakt. Inkomensarmoede is volgens TNO meer gespreid over het land dan energiearmoede. Dat energiearmoede relatief geconcentreerd voorkomt maakt het ook makkelijker om gericht beleid per gemeente toe te passen. Zo pleit het onderzoeksinstituut ervoor om gericht huizen te verduurzamen.

Hoofdonderzoeker van TNO Peter Mulder stelt dat mogelijk stijgende energierekeningen voor veel Nederlanders een probleem kunnen vormen in de toekomst. Hoewel een groot deel van de Nederlanders momenteel geen moeite heeft met het betalen van de energierekening, kunnen veel huurders in de problemen komen als bijvoorbeeld de gasprijs stijgt. Volgens Mulder woont bijna de helft van de Nederlanders in een onvoldoende geïsoleerd huis en kan daarom last krijgen van een hogere energierekening.

