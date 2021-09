‘Verhalen in games zet jongeren aan tot meer lezen’

Veertig procent van de 200 jongeren die meededen aan een experiment om via de game Assassin’s Creed Valhalla het lezen te bevorderen, reageert positief. Ze willen in ieder geval meer online verhalen lezen en een op de drie zegt ook meer boeken te gaan lezen. Dat blijkt uit onderzoek van de Leescoalitie van het CPNB.

Schrijvers Ronald Giphart en Margje Woodrow droegen via een app verhalen bij aan Assassin’s Creed Valhalla van game-uitgever Ubisoft. Zij waren eerst door gamers op de hoogte gebracht van de wereld van het spel, dat draait om een viking die in de negende eeuw Engeland binnenvalt. Daarna schreven Giphart en Woodrow verhalen in ‘young adult’-stijl binnen deze historische context. Voorzien van filmpjes en afbeeldingen werden die aangeboden in de Ubisoft Special app. De schrijvers koppelen nieuwe personages aan bekenden uit de game en laten ze bijvoorbeeld samen de strijd aanbinden met een vijand van de vikingen.

Het succes van zulke leesbevorderingsexperimenten wordt zelden onderzocht. Initiatiefnemer Eveline Aendekerk, directeur van het CPNB, de stichting die het Nederlandstalige boek promoot, wilde beter onderbouwd aan de slag met games. „We denken niet dat we de heilige graal hebben ontdekt”, vertelt ze. Maar de uitkomsten van de proef, die in mei dit jaar werd ingezet, zijn volgens haar positiever dan veel andere initiatieven. „Jongeren waarderen de verhalen en raden ze aan bij vrienden.”

Van de tweehonderd jongeren tussen de 15 en de 18 die meededen aan het onderzoek, had zo’n 40 procent de verhalen uit de app al gelezen en gezien. Hoewel de verhalen redelijk werden gewaardeerd (rond de 6,8), klaagden sommigen dat ze te eenzijdig waren of niet bij hun genrevoorkeur pasten. Ook gaven jongeren aan dat zij de verhalen vaak niet uitlazen. Anderen vonden leesverhalen in een game-app ongepast.

Dat lijkt logisch: games hebben zich de afgelopen twintig jaar ontpopt tot een volwaardige verhaalvorm. Maar het is vooral een actief medium dat zich niet goed leent voor grote lappen tekst. In games komen wel veel kortere teksten voor, zoals fictieve dagboeken. Ubisoft publiceert al jaren boekversies van hun games.

De Leescoalitie verkent nu verschillende mogelijkheden voor meer leesprojecten binnen games, zoals kortere verhalen. De organisatie wil ook onderzoeken of beloningen binnen het spel aan het lezen kunnen worden verbonden, omdat gamende jongeren daar bijzonder op gespitst zijn.

Het kostte wel moeite om het „boekenvak” mee te krijgen, zegt Aendekerk. „Games zijn toch ergens ‘de vijand’.” Uit onderzoek blijkt dat jongeren liever games spelen dan boeken lezen. Volgens het Trimbos Instituut gamet zo’n 75 procent van alle jongeren tot 16 jaar weleens. 27 procent van alle Nederlandse gamers is onder de 20.

Het Franse Ubisoft kwam vorig jaar negatief in het nieuws vanwege berichten over seksueel wangedrag op de werkvloer in Frankrijk en Canada.