Op één na grootste aandeelhouder Evergrande verkoopt miljoenenbelang

De op één na grootste aandeelhouder van het Chinese Evergrande heeft een deel van het eigen belang in de noodlijdende vastgoedontwikkelaar verkocht. De in Hongkong gevestigde investeringsholding Chinese Estate heeft 108,9 miljoen stuks Evergrande-aandelen (zo’n 0,82 procent) voor een totale prijs van 246,5 miljoen Hongkongse dollar (bijna 27 miljoen euro) verkocht, zo heeft het investeringsbedrijf donderdag bekendgemaakt (pdf).

Ondertussen is de koers van het in zwaar weer geraakte Evergrande donderdag met ruim 17 procent gestegen. De koersstijging volgt na het nieuws dat Evergrande in staat is om op tijd een deel van de rentebetaling van 70,8 miljoen euro op een obligatielening te betalen. Eerder was onbekend of het bedrijf zou kunnen voldoen aan deze betaling.

Mogelijk doet Chinese Estate Holdings ook zijn resterende belang van 751,1 miljoen aandelen (zo’n 5,7 procent) van de hand, meldt financieel persbureau Bloomberg. Daarmee zou het bedrijf een verlies van 9,5 miljard Hongkongse dollar kunnen lijden. Evergrande heeft in totaal ruim 13 miljard aandelen uitstaan. Volgens analistenbureau Morningstar is ongeveer een kwart daarvan verhandelbaar op de Hongkongse beurs, de rest is in handen van oprichter Hui Ka Yan, wiens vermogen door zakenblad Forbes wordt geschat op omgerekend ruim 9,5 miljard euro.

Lehman Brothers

Het is een uiterst turbulente tijd voor Evergrande, dat met 2 procent van het Chinese bruto binnenlands product een van de grootste projectontwikkelaars van het land is. De beurskoers van het bedrijf daalde sinds het begin van dit jaar met 85 procent en de bedrijfsschulden liepen op tot zo’n 255 miljard euro.

De Chinese overheid staat voor de vraag of het Evergrande hulp moet bieden in het afbetalen van de schulden. Een potentieel faillissement zou grote invloed kunnen hebben op andere Chinese projectontwikkelaars en banken. Sommige economen speculeren zelfs dat de mogelijke val van Evergrande vergelijkbaar zou zijn met die van de Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2008, die tot een wereldwijde economische crisis leidde. Tegelijkertijd vreest de Chinese overheid ook dat het helpen van de vastgoedontwikkelaar een gevaarlijk precedent zou kunnen scheppen, waarbij andere bedrijven zich minder genoodzaakt zouden voelen om een gezonde bedrijfsvoering aan te gaan.

