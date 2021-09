Oekraïense wet aangenomen die oligarchen uit politiek moet kunnen weren

Het Oekraïense parlement heeft donderdag een wet aangenomen die definieert wat een ‘oligarch’ is en hen eventueel kan sommeren zich niet in te mengen in de politiek. Dat meldt persbureau Reuters. Het besluit komt een dag na een moordpoging op een topadviseur van president Volodymyr Zelensky, een geweldsdaad die volgens sommige politici verband houdt met de wet in kwestie.

De nieuwe wet stelt een definitie vast van wat een oligarch is. Wanneer iemand als zodanig geclassificeerd kan worden, kan hem of haar worden verboden om zich met politiek te bemoeien, politieke partijen te financieren en bij privatiseringen betrokken te zijn. Ook moeten hoge functionarissen, zoals de president, premier of hoofd van de centrale bank, officiële melding maken van contacten met oligarchen.

Corruptie

President Zelensky zegt dat de wet nodig is om het land te beschermen tegen machtige zakenlieden die al decennia zorgen voor corruptie binnen het Oekraïense politieke bestel. Tegenstanders van de president zijn bang dat de wet selectief wordt toegepast tegen politieke opponenten van Zelensky, om hem zo meer macht te geven. Het aanpakken van corruptie was een van de voornaamste verkiezingsbeloften van de in 2019 verkozen Zelensky.

Een eerste stemming haalde in juli al een meerderheid. Nu het parlement de wet heeft goedgekeurd hoeft alleen Zelensky er nog zijn handtekening onder te zetten.