Nijmeegse asfaltfabriek moet voor 2030 weg

De omstreden Nijmeegse asfaltfabriek APN moet uiterlijk voor 2030 vertrekken uit het industriegebied in Nijmegen. Ook gaat de gemeente structureler controleren wat er uit de schoorsteen van het bedrijf komt – op kosten van APN. Dat heeft de gemeenteraad van Nijmegen woensdagavond besloten.

Begin deze maand bleek dat de asfaltcentrale zeventien keer meer paks – polycyclische aromatische koolwaterstoffen – uitscheidt dan is toegestaan. Het gaat vooral om de stof naftaleen. Paks kunnen het risico op kanker vergroten.

APN, eigendom van bouwconcern Dura Vermeer, bevindt zich op een industrieterrein vlakbij de stad. Bewoners van aangrenzende wijken als Hees en Neerbosch-Oost klagen al langer over stankoverlast. Sinds de normoverschrijding bekend werd, groeit het protest tegen de fabriek.

Voordat het probleem woensdag in de gemeenteraad werd besproken, hielden bewoners een protest met waxinelichtjes op het fabrieksterrein. De wijkvereniging van Hees ziet de fabriek het liefst direct sluiten. Gisteravond was daarom „een grote overwinning voor de inwoners van Nijmegen-West en Weurt”, zegt Roel van Tiel, voorzitter van de wijkvereniding. „Het geeft duidelijk aan dat er geen toekomst voor APN in Nijmegen is. De sluiting kan nog jaren duren, maar woensdagavond is de lijn wel getrokken.”

De motie voor een ‘exitstrategie’ voor APN was afkomstig van GroenLinks. Ook andere bedrijven met een substantieel negatief effect op het leefmilieu moeten binnen twintig jaar aanpassen of verdwijnen. „Tot die tijd moeten we APN frequent blijven controleren, niet alleen welk materiaal de fabriek ingaat, maar ook wat er de pijp uitkomt”, zegt Groenlinks raadslid Quirijn Lokker.