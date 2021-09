Militair actief tegen China én geld verdienen aan baggeren: ongeloofwaardig

Geen Chinese ‘Waddenzee’ of Chinees ‘binnenmeer’, noemt de gezagvoerder van het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Evertsen, George Pastoor, de Zuid-Chinese Zee. Wel een internationale zee, waar elk land vrije doorvaart heeft. Handelsschepen hoeven geen toestemming aan Beijing te vragen om er doorheen te kruisen. Het kan dus geen kwaad om je er af en toe te vertonen, liefst met gehesen vlag en wat spierballenvertoon. FONOPs heet dat, de afkorting van Freedom of Navigation Operations. Maar ook weer niet te provocerend; Nederland zoekt geen ruzie met China en vermijdt de term FONOPs: Nederland spreekt liever van presentie.

Ko Colijn is veiligheidsdeskundige. Hij was van 2011 tot 2016 directeur van Instituut Clingendael.

In Den Haag is desondanks met vuur gespeeld. De Evertsen vaart nu buiten de omstreden zone, half-militair en half-handelsbevorderend in Guam, Zuid-Korea en Japan, voorlopig buiten bereik van Chinese oorlogsschepen die het marine-eskader wel degelijk hebben geschaduwd. De Britten hadden zelf niet genoeg schepen om hun trotse vliegdekschip Queen Elizabeth te beschermen en deden een beroep op onze Koninklijke Marine. Die liet het fregat Evertsen dus meevaren. Een Duits fregat weigerde eerst, en heeft zich alsnog bij het eskader aangesloten, maar niet nadat het eerst deemoedig de Chinese haven van Shanghai aandeed. Is dit bondgenootschappelijk meevaren bij onze oosterburen een serieus debat, Nederland kiest voor een low profile. Very low. Met samengeknepen billen heeft het demissionaire kabinet-Rutte III de trip gevolgd, terwijl de marine de reis luchtig „interessant” en „waardevol” noemde.

Nederland probeert een beetje de kool en de geit te sparen als het om China gaat. We maken ons enerzijds druk om de mare liberum en halen daartoe nog het liefst Hugo de Groot van stal. Enerzijds terecht, want de Chinese aanspraken op een stuk wereldzee zijn ongeloofwaardig en in 2016 door het Permanente Hof van Arbitrage illegaal verklaard. Maar ook niet los te zien van de realiteit: er heerst een great power competition in dat deel van de wereld. Het is de vraag of Nederland zich daarmee moet bemoeien met de nationale driekleur en een oorlogsbodem. Nota bene de Verenigde Staten ratificeerden nooit het VN-Zeerechtverdrag, dat het recht op vrije doorvaart vastlegt, omdat ze de eigen veiligheidsbelangen belangrijker vinden.

Biden anti-Chineser dan Trump

Zie ook de oprichting van het nieuwe militaire pact Aukus, waarin de VS met Australië en het Verenigd Koninkrijk samenwerken om „veiligheid en stabiliteit” in de Indo-Pacifische regio te garanderen – en daarmee China onder druk zetten. De regering-Biden is zo mogelijk nog anti-Chineser dan de regering-Trump. Eind juli herhaalde de nieuwe minister van Defensie Lloyd Austin de Amerikaanse grieven over China’s aanspraken en acties in de Zuid-Chinese Zee, maar baarde ook opzien door te zeggen dat de Britten hun oorlogsvloot misschien beter dichterbij huis konden laten varen. Die opmerking kon Nederland aan de andere kant van de aardbol dus ook in de zak steken.

Anderzijds verdienen we veel geld aan China. Een kroonjuweel van de Nederlandse export is de bagger- en landwinningsindustrie. Uitgerekend in de door China opgeëiste zee zijn eilandjes door China opgespoten, die bovendien zijn gemilitariseerd. Daarop beroept Beijing zich nu, want soevereiniteit is een leerstuk dat onder meer door feitelijke zeggenschap en zeemijlen rond kustgebiedjes – hoe klein ook – wordt bepaald. Het is dus raar dat juist Nederland China heeft geholpen om groot te worden in deze land reclamation branche, en tegelijkertijd een oorlogsschip naar omstreden wateren stuurt met een verontwaardigd beroep op vrije doorvaart.

In de loop van tientallen jaren heeft China zich opgewerkt tot bagger-nummer 1 van de wereld. Nederlandse bedrijven hebben daar flink aan bijgedragen. Tientallen baggerschepen heeft Nederland aan China verkocht, vaak met ontwikkelingssubsidie. Ruim een jaar geleden plaatste het Amerikaanse ministerie van Handel 24 Chinese bedrijven uit deze sector op zijn zogeheten Entity List, dat handelsbeperkingen oplegt, als straf voor hun aandeel in deze opspuiterij. Amerikaanse bedrijven mochten bijvoorbeeld geen zaken meer doen met CCCC, de Chinese hoofdzondebok. CCCC staat voor het door de Chinese communistische partij gecontroleerde conglomeraat China Communications Construction Company. Bij het brandmerken van deze bedrijven verklaarde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo: „China mag niet toegestaan worden om CCCC en andere bedrijven in staatshanden als wapens te gebruiken voor een expansionistische agenda. De Verenigde Staten zullen optreden, totdat we zien dat Beijing ophoudt met zijn dwingende gedrag in de Zuid-Chinese Zee, en we zullen ons met bondgenoten en partners blijven verzetten tegen destabiliserende activiteiten.”

Goede banden in China

Laat nu uitgerekend de Nederlandse baggertrots IHC uit Kinderdijk erg goede banden hebben met CCCC. Het sloot in 2016 volgens de maritieme site VesselFinder nog een contract voor de uitrusting van twee gespecialiseerde schepen die de Chinese opspuitcapaciteit fors opvoerden. De Nederlandse staat is via miljoenen aan exportkredietgaranties behulpzaam.

Het blog War is Boring gaat nog het verst in de beschuldiging van Nederland. Al in 2015 schreef het dat China in recordtijd in 2014-2015 een aantal nieuwe baggerschepen gebruikt heeft om de kunstmatige eilandjes op te spuiten in de Zuid-Chinese Zee, zeventien keer zoveel als alle andere landen in de buurt bij elkaar (Taiwan, Filippijnen, Vietnam, Maleisië). Als dit materiaal niet zelf rechtstreeks betrokken is geweest bij het opspuiten van de gewraakte eilandjes, dan was het wel indirect via Chinese doorlevering. Dat risico was in Den Haag en Kinderdijk bekend. De website van IHC doet nogal mysterieus over de Chinese toepassingen, maar van ‘land reclamation’ op zelfs verafgelegen ‘offshore islands’ maakt het geen geheim.

Vorig jaar is de regering om strategische redenen IHC bijgesprongen om het te redden van de ondergang en van een overname door China. Daarbij achtte de Staat het nodig om het dekkingsrisico tot een slordige 900 miljoen euro te verhogen. De informatievoorziening aan de Tweede Kamer daarover was „gebrekkig”, oordeelde de Algemene Rekenkamer. IHC behoort tot de zogenaamde ‘Gouden Driehoek’, de samenwerking van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven die we vroeger nog gewoon het militair-industrieel complex noemden, en is nog bescheiden in de race voor een miljardenopdracht voor de bouw van nieuwe onderzeeërs voor Defensie. Van de coronasteun heeft IHC ook ‘gericht’ geprofiteerd, het is immers een nationaal paradepaardje.

Wat wil Nederland nu? Het bevorderen van handel mag een legitiem doel zijn van het vaderlandse buitenlands beleid, en het Chinese argument om zich een stuk oceaan toe te eigenen vrij ridicuul, toch gaat het hier om een principiële keuze tussen koopman en dominee. Niet om een ‘balans’, zoals dat zo deftig heet. Er zit een ordinaire tweeslachtigheid in het Nederlandse beleid, ten koste van onze geloofwaardigheid. We kunnen niet van twee wallen blijven eten, ook niet van de Chinese muur.