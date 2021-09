Mijn dochter eet ongezond, hoe moet ik het daar met haar over hebben?

Moeder: „Mijn dochter van 16 jaar eet te veel ongezond voedsel en wordt steeds dikker. Ze is volgens de Body Mass Index al net iets te zwaar in verhouding tot haar lengte, wat duidt op overgewicht. Ik ben bang dat als ze volwassen is en een kantoorbaan heeft, helemaal dichtgegroeid is. Ze heeft meerdere voedselallergieën en is onder behandeling van een maag-darm-leverarts. Toen ik nog bepaalde wat ze at, dus allergeenvrij en gezond, was ze qua gewicht precies gemiddeld voor haar leeftijd en lengte. Sinds ze ouder is en haar eigen geld verdient, gaat ze los op slecht voedsel. Ze heeft er fysiek last van, ze is verdrietig dat ze dikker wordt, maar blijft toch slecht eten. Zij heeft wel een lichte vorm van autisme.

„Het is een enorm gevoelig onderwerp. As ik iets zeg, pakt het verkeerd uit. Ik wil geen eetstoornis veroorzaken. We hebben verder een goede, hechte band. Hoe kan ik haar helpen?”

Gevoelens reguleren

Edgar van Mil: „Waarschijnlijk gaat het hier om emotioneel eetgedrag: eten om lastige gevoelens te reguleren. Dat is een patroon dat we vaker zien onder tienermeiden. Het is niet zo dat ze niet weten wat gezond eten is, ze verlangen gewoon naar troosteten.

Edgar van Mil is kinderarts-endocrinoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en bijzonder hoogleraar Jeugd, Voeding en Gezondheid aan de Universiteit Maastricht.

„Mogelijk gaat ze eten als ze zich verdrietig of onzeker voelt. Dit is de leeftijd waarop sociale groepen buitenshuis belangrijker worden. Bij een meisje met een lichte vorm autisme kan het moeilijker zijn om de subtiele signalen in meidengroepen goed te verstaan. Jongens mogen onder elkaar een beetje bot zijn, bij meisjes ligt dat gevoeliger.

„Nu ze onder uw vleugels vandaan komt, raakt ze ook de structuur kwijt die dat bood, iets wat juist mensen met autisme voor hun gevoel van veiligheid zo nodig hebben.„Ik raad u aan met haar naar een vorm van psycho-educatie te zoeken die leert hoe met lastige gevoelens om te gaan. Daarnaast zou een diëtist kunnen helpen met een voedselstructuur. Zo is het slim als uw dochter altijd wat gezonds in haar tas heeft dat ze lekker vindt om weerstand te kunnen bieden aan de impuls tot slecht eten zodra ze zich vervelend voelt.”

Gezondheid benadrukken

Minke Eilander: „In de puberteit staat identiteitsontwikkeling centraal. Uw dochter treedt op deze leeftijd meer naar buiten, en komt in aanraking met vrienden die een eigen eetcultuur hebben. Samen fastfood eten komt onder groepen jongeren vaak voor.

Minke Eilander is orthopedagoog en postdoc-onderzoeker sectie jeugd en leefstijl aan de Vrije Universiteit Amsterdam

„Ik snap uw bezorgdheid: in onze maatschappij ligt er een stigma op overgewicht. U wilt niet dat uw dochter op basis van haar uiterlijk gediscrimineerd wordt.

„Het is belangrijk te uiten dat u haar accepteert zoals ze is. Maak duidelijk dat uw liefde voor haar niet bepaald wordt door haar uiterlijk. Het gebeurt nogal eens dat er in een gezin of door opa’s en oma’s opmerkingen over het veranderende tienerlichaam worden gemaakt, of wordt gezegd: ‘Zou je dat nou wel doen?’ als het kind iets wil eten. Blijf daar verre van, daar kan ze zich somber door gaan voelen. Ook de non-verbale communicatie is daarin belangrijk.

„Vlieg het onderwerp aan uit het gezichtspunt van gezondheid, en doe dat op een respectvolle manier. Leg uit dat er risico’s verbonden zijn aan overgewicht, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, slaapademhalingsproblemen, en dat ze altijd bij u terechtkan als ze daar zelf zorgen over heeft. Blijf zelf op het gebied van gezond leven het goede voorbeeld geven.”