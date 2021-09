‘Mensen wíllen politiek wel vertrouwen’

Thuis, aan de keukentafel, zegt Kim Putters (48), wordt soms hard gediscussieerd. „En aan het einde van de dag beslis je meestal: zo gaan we het doen, want morgen moeten we weer verder.”

Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Foto David van Dam

Maar in Den Haag? Partijen blijven elkaar uitsluiten, de formatie komt niet op gang. „Ik ben daar enorm verbaasd over, het maakt me ook boos. Voor de gemiddelde Nederlander is het niet te volgen.”

Kim Putters, oud-senator namens de PvdA, is 8,5 jaar directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zijn instituut onderzoekt hoe het gaat met de Nederlandse bevolking. Putters zit ook elke week aan tafel met ministers en experts om het kabinet te adviseren over de coronacrisis.

Deze week publiceerde I&O Research, in opdracht van NRC, een onderzoek naar het vertrouwen van burgers in de overheid en de politiek. In korte tijd is dat vertrouwen scherp gedaald, naar het niveau van vóór de coronacrisis. Wat ook opviel: de circa 15 procent van de kiezers die helemaal is afgehaakt, die geen enkel vertrouwen meer heeft in politici, radicaliseert. Vooral bij rechtse kiezers is te zien dat de afkeer, de haat zelfs, tegen politiek sterk is toegenomen.

„Er is echt iets aan de hand”, zegt Putters. „Sinds de verkiezingen in maart en de tweede lockdown is er een cocktail van onderwerpen waar mensen boos over zijn of waar ze zich zorgen over maken: corona, de Toeslagenaffaire. Mensen lopen vast in systemen van de overheid. Dat geeft onzekerheid. Het is niet alleen een gevoel. Het zijn keiharde ervaringen.”

Wat zit erachter?

„In het begin van de coronacrisis had nog zo’n 73 procent vertrouwen in de overheid. Ik zei op het Binnenhof: dit is Noord-Koreaans, dit gaan jullie nooit meer meemaken. Het daalde vorig jaar na de zomer al en het bleef dalen. Zo’n rally ‘round the flag-effect is moeilijk vast te houden. De crisis overviel iedereen, maar daarna werden er beleidskeuzes gemaakt, over testen, vaccineren, steun voor bedrijven. Dat zien mensen, dat is harde politiek.”

U had het over negatieve ervaringen. De lange formatie werd deze week genoemd als reden. Maar daar hebben mensen toch weinig last van?

„Het verbaasde me ook dat politici denken dat het gedaalde vertrouwen vooral te maken heeft met de trage formatie. Voor burgers zijn er veel meer redenen, bijvoorbeeld of de overheid eerlijk handelt en grote maatschappelijke problemen aanpakt. Wij zien hardnekkige verschillen. Je hebt een grote middengroep, zo’n 40 procent van de bevolking, waar het geen kommer en kwel is. Maar er hoeft maar íets te gebeuren en ze hebben het moeilijk. En aan de onderkant zit het meest negatieve sentiment. Politiek is er niet voor hen, vinden ze. Er is armoede, geen werk of onzeker werk. Die mensen willen een politiek antwoord, maar als ze het gevoel hebben dat er niets gebeurt, wordt het wantrouwen groter.”

U zegt: het wantrouwen komt door een teveel aan vértrouwen, want mensen denken dat de overheid het allemaal kan regelen?

„Dat klopt, daar zit een paradox. Positief eraan is dat mensen dus niet per se het vertrouwen kwijt zijn, of nóg niet. Veel mensen wíllen wel vertrouwen hebben in de overheid.”

Wat heeft de coronatijd gedaan met mensen?

„Met het sociaal en het politiek vertrouwen: heel veel. Het ging zoals in elke crisis: eerst hielpen we elkaar. Daarna kwamen de tegenstellingen, en kreeg je stigmatisering. Je had de Aziatische mensen die nauwelijks de straat op durfden. Daarna hadden jongeren het gedaan, en daarna de wappies. Maar er is veel meer aan de hand. De crisis kwam bovenop problemen die er al waren: de groeiende ongelijkheid in de economie en het onderwijs.”

Helpt het voor het vertrouwen in de overheid als de formatie nu wel lukt?

„Als er morgen een kabinet is, kan dat helpen, ja. Maar als je dan geen plannen hebt die wat om het lijf hebben, kan het ook weer wegzakken.”

Zou een extra-parlementair kabinet, dat losser staat van coalitiefracties, een goed idee zijn?

„Ik ben geen politicoloog, maar ik kan me voorstellen dat het kan werken. De grote vraag is of het parlement thema’s ziet waarvan het zegt: die kunnen, als je ze afweegt tegen de mogelijkheid van nieuwe verkiezingen, niet wachten. Dan kun je met zo’n kabinet belangrijke stappen zetten. Maar dan moet je plannen hebben. Anders voorspel ik ook zo’n kabinet een moeilijke toekomst.”

Stel: zo’n kabinet komt er en ze bellen u. Welk ministerie kiest u?

„Daar ben ik echt niet mee bezig. Maar als het om de problemen zelf gaat: mijn handen jeuken.”

U zou geen nee zeggen?

„Dat kan ik niet zeggen. Eerst moet zo’n vraag komen, en ik heb geen aanleiding om te denken dat die komt, en daarna moet je je afvragen of je geschikt bent. Maar het ambt zelf, dat is natuurlijk prachtig om te mogen doen. Ik zie graag bewindslieden die dat uitstralen. Als ik nu in gedachten daar al zou zitten, zou ik zeggen...” Putters zwaait een vuist door de lucht naar voren: „Volle kracht vooruit, en laten zien dat je met iets heel bijzonders bezig bent. We hebben nu de kans om de samenleving vorm te geven voor de generaties na ons. Dat is maar ééns in de honderd of honderdvijftig jaar. Dus los van de vraag of ik iets in zo’n kabinet moet doen, zo zou ík ertegenaan kijken.”