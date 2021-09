Melvin Van Peebles wist dat zwarte films ertoe doen

De Afro-Amerikaanse filmmaker Melvin Van Peebles, wegbereider van de zwarte cinema in de jaren zeventig, is op 89-jarige leeftijd overleden. Zoon Mario, ook regisseur, maakte het overlijden van zijn vader woensdag wereldkundig: „Pa wist dat zwarte beelden ertoe doen.”

Van Peebles groeide op in een tijd waarin de zwarte cinema marginaal was en rollen voor zwarte acteurs stereotyperend. Zijn bekendste en meest beruchte film, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971), werd door Black Panther-medeoprichter Huey P. Newton in het partijblad The Black Panther geprezen als „de eerste werkelijk revolutionaire zwarte film”.

De in 1932 in Chicago geboren Van Peebles wilde graag films maken in Hollywood, maar hem werd slechts een baan als ‘liftboy’ aangeboden. Na een aantal jaar bij de Amerikaanse luchtmacht trok hij naar Nederland, waar hij acteerde bij De Nederlandse Comedie en een tijdje astronomie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, om vervolgens neer te strijken in Frankrijk. Daar leverde hij bijdrages aan een satirisch tijdschrift en schreef hij romans. Een ervan, gebaseerd op zijn boek La permission, over de verhouding tussen een zwarte soldaat op verlof en een witte Franse vrouw, verfilmde hij zelf: The Story of a Three Day Pass (1967).

Zijn eigen gang

De Hollywoodstudio’s kregen eind jaren zestig door dat Afro-Amerikanen snakten naar representaties van zichzelf op het witte doek en op die manier een groot potentieel publiek waren. Dus kregen zwarte regisseurs kansen om films te maken. Na het zien van zijn debuutfilm huurde Columbia Pictures Van Peebles in voor de regie van Watermelon Man (1970). Die film gaat over een witte verzekeringsagent (de zwarte acteur Godfrey Cambridge in ‘whiteface’) die tot zijn schrik ontdekt dat hij op een ochtend een diepzwarte huid heeft. Als blijkt dat het geen boze droom is – zwart-zijn als nachtmerrie – probeert hij uit alle macht weer wit te worden. Uiteindelijk verzoent hij zich met zijn lot en wordt hij een Black Power-revolutionair.

Columbia bood Van Peebles een contract aan maar hij vreesde concessies te moeten doen. Het tekent zijn levenshouding: wat hij ook doet, Melvin Van Peebles gaat altijd zijn eigen gang. Hij besluit om volkomen onafhankelijk van Hollywood te opereren en maakt het in stijl en inhoud anarchistische Sweet Sweetback’s Baadasssss Song. Als twee racistische agenten een net gearresteerde zwarte jongen, een revolutionair, zonder aanleiding bruut in elkaar slaan, kan hoofdpersoon Sweetback (gespeeld door Van Peebles zelf) niet meer werkloos toekijken. Hij slaat ze tot bloedens toe, nota bene met hun eigen handboeien. In een latere scène wurgt hij een sadistische politieman met een handboei. De hele film wordt er vergeefs jacht gemaakt op Sweetback, waarbij in de laatste scènes honden op hem worden losgelaten.

De goedkoop gemaakte film, met aanstekelijke muziek, wordt een groot succes. Het is de wegbereider van het blaxploitation-genre, dat tussen 1970 en 1975 met films als Shaft, Super Fly en Foxy Brown hoge ogen gooit. Allemaal films die minder politiek expliciet zijn dan de twee films van Van Peebles. Hij continueerde zijn grillige loopbaan in het theater, waar hij toneelstukken en musicals schreef en regisseerde. Ook maakte hij muziek en werkte hij een tijdje op Wall Street. In alles bleef hij strijdbaar tot het eind.