Hoe een pijnstiller een half miljoen mensen het leven kostte en de producent schatrijk werd

Vijfendertig miljard dollar is de totale omzet van de pijnstiller OxyContin, een opioïde. 450.000 Amerikanen zijn er sinds de introductie van het middel, in 1996, overleden aan overdoses die verband hielden met opioïden. 2500 rechtszaken zijn er aangespannen tegen fabrikant Purdue.

De getallen in Het Pijnstillerimperium van Patrick Radden Keefe zijn duizelingwekkend. Als er een non-fictie-tegenhanger zou bestaan van de Great American Novel dan zou dit boek daar een geslaagd voorbeeld van zijn. Het is een grootse familiegeschiedenis, een geschiedenis van de reclame, van de farmaceutische industrie, nou ja, eigenlijk is het een geschiedenis van Amerika in de 20ste en het begin van de 21ste eeuw. Bovendien is het een knap staaltje onderzoeksjournalistiek.

De familie, dat zijn de Sacklers. Wereldwijd zijn ze vooral bekend om hun filantropie. Ze hebben hun naam verbonden aan musea en universiteiten van Harvard tot Oxford, van het Metropolitan Museum in New York tot het Louvre in Parijs. In Westminster Abbey in Londen is een glas-in-lood-raam opgedragen aan twee leden van de familie. Maar het familiebedrijf van de Sacklers, de producent van OxyContin, is niet naar hen vernoemd, alsof ze dáár niet trots op zijn.

Patrick Radden Keefe, onderzoeksjournalist voor onder meer The New Yorker, laat overtuigend zien dat dat bedrijf, Purdue, verantwoordelijk is voor de opiatencrisis in de VS en dat de Sacklers bloed aan hun handen hebben.

Eén van de redenen dat zijn boek zo goed is, is dat Keefe de hoofdpersonen tot in hun vezels karakteriseert. Dat begint met Arthur Sackler, zoon van Joodse immigranten en de motor van het gezin. Zijn vader heeft een slecht lopende kruidenierswinkel in Brooklyn.

Het is de tijd van de Grote Depressie. Als Arthur en zijn twee broers willen studeren, dan zullen ze dat zelf moeten betalen. Ze maken de American Dream – van krantenjongen tot miljonair – helemaal waar. In het geval van Arthur is die krant de schoolkrant, waar hij een bijbaantje heeft als advertentieverkoper. Met hard werken schopt hij het tot arts, net als zijn jongere broers. (Detail: in de jaren dertig hebben veel Amerikaanse universiteiten een quotum voor Joodse studenten. Er zijn er te veel, vinden ze. Arthurs broers studeren daarom een tijdje in het buitenland.)

De drie broers gaan als artsen aan de slag in een instelling voor psychiatrische patiënten. De gangbare behandeling in die dagen is shocktherapie. De Sacklers haten het patiënten te zien lijden. Maar Arthur heeft een idee: bij een elektroshock komt histamine vrij in de bloedbaan van de patiënt, waardoor de bloedvaten uitzetten en er meer zuurstof naar de hersenen gaat. Dus waarom zou je niet rechtstreeks histamine toedienen? Het blijkt te werken.

Valium

Arthur Sackler maakt naam als arts, maar heeft daarnaast nog een carrière: als reclameman. Wanneer Pfizer een nieuw antibioticum op de markt wil brengen, bedenkt Arthur de campagne. Dat middel, Terramycine, wordt in de markt gezet als eerste ‘breedspectrummiddel’ – inzetbaar tegen allerhande ziekteverwekkers. Arthur komt op het idee het geneesmiddel in medische tijdschriften te laten aanprijzen door artsen. Ook bedenkt hij de eerste teaser (een advertentie waarin de naam van het product niet genoemd wordt) in de farmareclame: Terra bona, staat er, ‘De aarde heeft de mens meer gegeven dan brood alleen’. Pfizer heeft iets gevonden, maar wat?

Arthurs werklust is onbegrensd. Hij begint een medisch tijdschrift, een nieuwsdienst voor artsen en een radiostation. Later komt daar nog een bedrijf bij dat voorschrijfdata van artsen verzamelt.

In de jaren zestig brengt een andere farmagigant, Roche, twee nieuwe kalmeringsmiddelen op de markt: eerst Librium, dan Valium. ‘De Koude Oorlog blijkt een perfect moment voor de introductie van een tranquillizer voor de gewone man’, schrijft Keefe. Arthur bedenkt de campagnes en wordt schatrijk. Hij verkoopt zijn diensten zoals hij dat deed bij de schoolkrant: op provisiebasis. Hoe meer er verkocht wordt, hoe meer hij verdient.

Arthur Sackler is geen één-dimensionale slechterik. Maar ergens in het boek denk je toch: wat een klootzak. Hij neemt op grote schaal getalenteerde mensen aan die elders niet aan te bak komen. Joden die Europa ontvlucht zijn, communisten die slachtoffer zijn geworden van het McCarthyisme. Maar als een Joodse werknemer loonsverhoging vraagt, wijst hij hem op het antisemitisme in de sector en vraagt waar de man anders heen wil.

Wat een klootzak, denk je ook als je leest over het privéleven van Arthur Sackler. Op een gegeven moment heeft hij drie vrouwen met evenveel gezinnen. Hij staat erop dat zijn derde vrouw zijn naam aanneemt, ook al zijn ze nog niet getrouwd. Arthur komt overal mee weg, ook als bijvoorbeeld blijkt dat de artsen in zijn advertenties niet bestaan.

Keefe vertelt niet alleen een verhaal, hij weet de lezer er echt bij te trekken. Sommige ‘scènes’ lijken afkomstig uit een filmscript. Zo ben je plotseling bij de terugkeer van de bemanning van Apollo 11 naar de aarde, op 24 juli 1969. Nadat de astronauten hun capsule hebben verlaten worden ze afgespoeld met een bruine antiseptische oplossing voor het geval ze per ongeluk ‘maanmicroben’ hebben meegenomen. Betadine. Dat wordt gemaakt door Purdue, het bedrijf dat Arthur heeft gekocht voor zichzelf en zijn broers.

Tempel

Een ander hoofdstuk over Arthur Sackler als filantroop begint aan de oevers van de Nijl, bij een oude Egyptische tempel. Deze tempel van Dendur wordt steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd in het Metropolitan Museum in New York. De nieuwe vleugel die speciaal daarvoor in 1978 geopend wordt, de Sackler Wing, is een cadeautje van Arthur. Dergelijke scènewisselingen houden je als lezer bij de les.

Na Arthurs dood in 1987 groeit zijn neef Richard uit tot de drijvende kracht van het familiebedrijf. Hij is net zo’n workaholic als zijn oom, net zo gedreven om geld te verdienen, maar mist een sociale antenne. ‘Hij is een vroege gebruiker van e-mail en vergaderingen met hem verlopen vaak stroef: hij zit aandachtig op zijn enorme laptop te tokkelen, lijkt niet te luisteren naar wat iemand zegt en kijkt dan plotseling op om een directe vraag te stellen. [...] Zijn werkethos vraagt veel van degenen die onder hem werken. Als ze hem na een lange avond doorwerken om middernacht een mail sturen, mailt hij onmiddellijk terug met vragen.’

Pijnbestrijding

Purdue maakt generieke geneesmiddelen en producten als laxeermiddelen en oorsmeerverwijderaars. Maar dan stort het bedrijf zich op de pijnbestrijding. Dat onderwerp is op zich al een boek waard.

Voor heftige pijn gebruiken artsen in de jaren zestig morfine, een paardenmiddel. Zoals Keefe schrijft: ‘Als een arts vertelt dat hij je grootmoeder morfine voorschrijft, mag je ervan uitgaan dat je oma stervende is.’ Morfine krijg je in die tijd in een ziekenhuis, via een infuus of door middel van injecties. Dat kan anders.

In de jaren zestig hebben de Sacklers in Engeland een bedrijf gekocht, Napp, dat wordt geleid door Arthurs broer Mortimer. Napp heeft een coating voor pillen ontwikkeld die de afgifte van een werkzame stof vertraagt. Druppelsgewijs, als bij een infuus. Zo ontstaat het idee voor MS Contin, morfine in tabletvorm. Het zorgt in de jaren tachtig voor een medische doorbraak, juist op het moment dat onder artsen het gevoel postvat dat pijnbestrijding onderbelicht is in hun vak. Kankerpatiënten hoeven niet langer naar het ziekenhuis voor pijntherapie. Het geld stroomt binnen.

Maar succes in de wereld van de farmacie is vaak van beperkte duur. Na twintig jaar verloopt een patent en dan mogen andere producenten een middel op de markt brengen, met als gevolg dalende prijzen en dalende winsten. Dan moet er iets nieuws worden bedacht.

Enter oxycodon, een opioïde, net als morfine, maar dan krachtiger. Wie op het idee komt oxycodon in een pil te stoppen, ook met een vertraagd afgiftemechanisme, staat niet vast. Kathe Sackler, een nicht van Arthur, claimt dat zij het was. Alle kinderen van de drie Sackler-broers zitten op dat moment in de raad van bestuur van het bedrijf.

En dan komt alles samen. In 1996 wordt OxyContin – zo heet de pil – geïntroduceerd middels een agressieve campagne die zo uit de koker van de inmiddels overleden Arthur had kunnen komen. Artsen krijgen betaald om op medische congressen het product aan te prijzen. Verkopers krijgen enorme bonussen – er is geen plafond, hoe meer ze verkopen, hoe meer ze verdienen. Cruciaal is dat OxyContin niet in de markt wordt gezet als middel voor kankerpatiënten, maar voor iederéén met pijn. Daarom richt het bedrijf van de Sacklers zich op huisartsen – die minder verstand hebben van pijnbestrijding. Hoewel oxycodon krachtiger is dan morfine heeft het niet dat imago. Het is ook minstens zo verslavend. Maar dankzij slinks lobbyen krijgt Purdue het voor elkaar dat er een cruciaal zinnetje in de bijsluiter komt te staan: ‘De vertraagde opname van OxyContin vermindert naar verluidt het risico op oneigenlijk gebruik.’ Verkopers gebruiken deze formulering in gesprekken met artsen. ‘Ze leren die zin uit het hoofd en dreunen die op als catechismus’, schrijft Keefe.

Keefe laat ook zien dat het bedrijf van de Sacklers aangeeft dat de pillen twaalf uur werken, hoewel intern bekend is dat veel gebruikers al na acht uur snakken naar een nieuwe dosis. Bovendien weet het bedrijf dat er mensen zijn die de pillen vaker nemen of ze manipuleren zodat ze de oxycodon kunnen snuiven of inspuiten voor beter resultaat. Daarnaast negeert het bedrijf signalen dat er artsen zijn die absurd veel pillen voorschrijven, bijvoorbeeld omdat ze samenwerken met een criminele bende. OxyContin wordt zo ook een straatdrug.

Er zijn verschillende momenten in het verhaal waarop je denkt: het kan niet erger. En dan blijkt dat toch zo te zijn. Als er uiteindelijk van hogerhand wordt ingegrepen, zijn vele duizenden Amerikanen al verslaafd. En als de toegang tot pijnstillers moeilijker gemaakt wordt, zijn veel gebruikers al overgestapt op heroïne. En de Sacklers? Die ontsnappen de dans, ondanks duizenden rechtszaken. Want Het Pijnstillerimperium maakt ook pijnlijk duidelijk hoe het werkt in Amerika: met geld kun je de beste advocaten en invloed kopen. Tegen de tijd dat het bedrijf veroordeeld wordt, zijn er miljarden weggesluisd naar het buitenland.

Door alle ellende zou je bijna vergeten dat er ook veel mensen zijn die, op een moment in hun leven, enorm dankbaar zijn geweest dat er zoiets bestaat als OxyContin. In zijn nawoord wijst Keefe daar zelf nadrukkelijk op.

Het Pijnstillerimperium wordt nergens sentimenteel. Keefe had zijn verhaal gemakkelijk kunnen opluisteren met reportages uit getroffen gemeenschappen – die zijn er genoeg. Pas helemaal aan het einde raakt hij zelf in gesprek met een verslaafde. Het maakt zijn verhaal alleen maar sterker.