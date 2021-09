Het stille gevaar

Nog een paar stappen kan de man denken dat alles goed gaat. Hij loopt door de lieflijk omhoog kruipende Baanbrugsteeg naar de Haarlemmerdijk. Leuke potten en emmers met groen passeert hij, bakjes met bloemetjes aan de muur. Het lieflijke houdt op als hij boven op de dijk staat. Hij moet nu oversteken. Van links en rechts schiet ultramodern verkeer voor hem langs: op twee wielen en meestal zonder uitlaat. Vanwege corona zijn de Haarlemmerdijk en -straat al een tijdje afgesloten voor auto’s.

De man is naar schatting vijftig en draagt een gestreept T-shirt. Een sportief rugzakje doet de rest: de kalende man voelt zich jong. Een naar verhouding breed zebrapad strekt zich voor hem uit. Het zebrapad is ook nog eens verhoogd en daardoor haast overdreven zichtbaar in de smalle winkelstraat.

Vol goede moed stapt de man het zebrapad op. Onmiddellijk bevriest hij. De vrouw die hem van links nadert op de fiets blijkt veel sneller te gaan dan hij dacht: ze rijdt elektrisch. En dat niet alleen, ze lijkt allerminst van plan om vaart te minderen.

Waar in de plannen van het college wordt gedagdroomd van gemoedelijk peddelen en kuieren, is geluidloos racen de dagelijkse praktijk aan het worden

In zijn bevroren toestand maakt de vijftiger met een glimlach oogcontact met de zo te zien niet onsympathieke, ontspannen rechtop zittende vrouw. Waarschijnlijk is hij een buitenlander en plaatst hij oogcontact op één lijn met remmende fietsers en veilig overstekende voetgangers.

Ze hebben elkaar gezien en daarom vervolgt de man in zijn streepjesshirt de oversteek.

De vrouw, een dertiger, rijdt dus gewoon door en in een fractie van een seconde ziet de man de kansloosheid van zijn situatie in. Nogmaals bevriest hij, in voorovergebogen houding. Zijn rugzakje, dat dit ook niet zag aankomen, slingert door naar zijn heup.

De vrouw fietst vlak voor hem langs en vervolgt haar weg naar de Prinsengracht. Het scheelde niks.

Het scheelt natuurlijk duizenden keren per dag ‘niks’. Ongewild toont het stadsbestuur hier wat je kan krijgen in een autoluwe stad. Waar in de plannen van het college wordt gedagdroomd van gemoedelijk peddelen en kuieren, is geluidloos racen de dagelijkse praktijk aan het worden. Elektrische fietsen, scooters en steps, Biro’s en brommobiels: ze besluipen je van alle kanten. Fijn dat de herrie en stank verdwijnen – jammer dat de e-monsters je in toenemende mate de stuipen op het lijf jagen.

De techniek ontwikkelt zich sneller dan de plannenmakers kunnen bijhouden.

De man in zijn jeugdige T-shirt voelt zich plotseling stokoud. Geschrokken kijkt hij de vrouw op haar e-bike na – en ziet daardoor de scooter niet die met flinke snelheid aan komt zoeven vanuit dezelfde richting als waar de vrouw was gekomen. Hij laat ook de scooter maar voorgaan. Als hij halverwege het zebrapad is, schrikt hij van een bezorger die achter hem langs rijdt, een blowende e-biker met een vierkanten bezorgkit op zijn voorwiel.

Verbijsterd in een sliert marihuana kijkt de man om zich heen, tuimelt voorover naar de stoep voor Ekoplaza, waar een daklozenkrantverkoper hem grinnikend een helpende arm biedt.

Auke Kok is schrijver en journalist.