Het dorpje Wijnjewoude heeft na jaren z’n buurtsuper terug

De duisternis moet nog optrekken en de straten van Wijnjewoude zijn nog uitgestorven op donderdagmorgen als voor het eerst de zenuwen toeslaan. „Is dit nou waldkorn, volkoren of grof volkoren?” Joël Basta kijkt zijn broer Stefan aan, die twee broden omhooghoudt, en glimlacht nerveus. Heeft de leverancier er niets bijgezet? „Nee, en we hebben ook al plaatjes op Google gezocht, maar we worden er niet wijzer van.”

Bijna verontschuldigend haalt Basta (21) zijn schouders op. „Ik weet het even ook niet, ik heb de afgelopen dagen meer soorten brood voorbij zien komen dan in de rest van mijn leven.”

Het lijkt zo gemakkelijk, zo’n broodschap in de supermarkt vullen. „Maar je vergist je er echt in hoeveel tijd dat kost en aan hoeveel dingen je moet denken.”

Van tevoren had de jonge ondernemer al gewaarschuwd: veel tijd om te praten zou hij niet hebben. Daarvoor moest er deze donderdagochtend simpelweg nog te veel gebeuren. Zeker in de laatste dagen voor de opening eiste de winkel in het Friese Wijnjewoude eigenlijk alle aandacht op. De avond ervoor, toen omwonenden de supermarkt konden komen bezichtigen, waren ze tot tien minuten voordien bezig geweest.

Alles nog uitvinden

Ook op deze vroege ochtend van de opening snelt Basta van de ene naar de andere klus. Want als het ene probleem is verholpen, duikt het volgende alweer op. De geldautomaat stoort soms, de oven lijkt niet goed warm te worden, en misschien wel het vervelendst: het kassasysteem hapert.

Al voor zessen vanochtend waren ze in de winkel, zegt Aniek, een van de winkelmedewerkers. „Het is voor ons allemaal de eerste keer, dus we moeten alles nog een beetje uitvinden.”

Zelf een supermarkt beginnen, daar droomde de uit Kollum afkomstige Basta al langer van. Sinds zijn veertiende helpt hij al in het restaurant van zijn ouders en leerde hij over ondernemerschap. Alleen de manier waarop die droom nu tot stand komt, is vrij ongewoon, beseft hij. In de meeste situaties is het een ondernemer die het initiatief neemt. Die zoekt een locatie, gaat in gesprek met de verhuurder en zoekt een leverancier.

In het geval van de dorpssupermarkt van Wijnjewoude ging dat precies andersom: het dorp had een winkel in de aanbieding en zocht naar een ondernemer die de zaak wilde uitbaten. Meer dan veertig geïnteresseerden meldden zich, en daaruit kwamen Basta en zijn familie als beste kandidaat naar voren. Een unieke kans, realiseert hij zich. „De supermarktwereld is vrij gesloten. Daar kom je niet zomaar binnen.”

Commissaris van de Koning Arno Brok opende donderdag de nieuwe dorpssuper Kees van de Veen

Dik drie jaar geleden

De zoektocht naar een nieuwe ondernemer begon dik drie jaar geleden, nadat de toenmalige supermarkteigenaar aangaf na twaalf jaar te willen stoppen. Klanten kwamen steeds minder, vaak alleen nog voor de vergeten boodschappen. Het dorp riep daarop een werkgroep in het leven om te onderzoeken hoe de winkel toch zou kunnen voortbestaan.

Maar voordat de zoektocht goed en wel was begonnen, sloeg het noodlot toe. In de zomer van 2018 brak in het winkelpand een felle brand uit, door kortsluiting in een verouderde koeling. Twee jaar lang gebeurde er niets met de zwartgeblakerde winkelruimte. Toch bleef Wijnjewoude al die tijd dromen van een dorpswinkel, overtuigd dat een bescheiden supermarkt moét kunnen bestaan in een dorp van ongeveer tweeduizend inwoners. Een groep bewoners besloot het pand over te nemen en compleet op te laten knappen.

Ook nadat de ondernemer was gevonden, kwam het dorp in actie – om de familie Basta „een vliegende start” te geven. Er werd een crowdfundingactie opgezet om geld te verzamelen voor een startvoorraad. Uiteindelijk deden ongeveer 150 gezinnen mee, samen voor bijna 60.000 euro. Die inleg krijgen zij verdeeld over vijf jaar terug, in de vorm van waardebonnen voor in de winkel.

In het Friese Wijnjewoude liep het donderdag storm in de nieuwe supermarkt. Kees van de Veen

Plechtigheid

Dat Wijnjewoude nu na meer dan drie jaar toch weer een supermarkt heeft is „iets om te vieren”, benadrukt burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland donderdagochtend bij de opening. Ze krijgt bijval van Arno Brok, commissaris van de koning in Friesland, die voor het oog van dik zestig aanwezigen de plechtigheid verricht door een boodschappenkar door de met papier afgedekte ingang te drukken. Het laat volgens hem zien waartoe de „mienskip” (gemeenschap) in staat is.

Helemaal verdwenen is de spanning daarmee niet, zegt moeder Andrea Basta, die haar zoon een paar dagen per week gaat helpen met het leiden van de winkel. „De mensen hier zijn toch drie jaar lang gewend geraakt om elders boodschappen te doen. Nu moet je ze terughalen. Dat probeer je door een zo compleet mogelijk assortiment te bieden.”

Zoon Joël twijfelt er niet aan dat ze daarin gaan slagen. De Buurtsuper begint de eerste weken met een aantal scherpe aanbiedingen.

„Het wordt geen winkel voor de verloren boodschap, maar een supermarkt voor alle boodschappen”, aldus Basta. Want hoe meer de klant in Wijnjewoude kan kopen, hoe minder hij naar een nabijgelegen dorp hoeft.

Dus naast een breed assortiment aan levensmiddelen verkoopt Basta ook bloemen, planten, tabak, sterke drank, apotheekproducten en heeft de winkel een geldautomaat en pakketpunt.

Binnenkort komt daar in de ruimte ernaast nog een gemakszaak en een horecagelegenheid bij. En er is natuurlijk volop ruimte voor lokale producten, zegt Basta. Hij wijst naar Fries suikerbrood en suikerlatten van een bakker uit de buurt. „Want als je dat niet hebt, sla je de plank volkomen mis.”