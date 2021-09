HEMA sluit in 2022 alle zes de Spaanse vestigingen

HEMA sluit in de loop van 2022 alle zes vestigingen in Spanje. Dat heeft de warenhuisketen donderdag bekendgemaakt (pdf). HEMA schrijft zich met de beslissing „nog sterker op de kernmarkten” te willen richten.

Eerder dit jaar maakte de keten al bekend zich nog dit jaar volledig terug te trekken uit het Verenigd Koninkrijk, waar het eveneens zes winkels had. HEMA stelde toen zich te willen toeleggen op de Nederlandse, Belgische, Luxemburgse en Franse markten, met het idee in minder markten meer te groeien in plaats van versnipperd te zijn over veel verschillende landen. Over de winkels in Oostenrijk en Spanje moest toen nog een besluit worden genomen. Wat er met de vestigingen in Oostenrijk zal gebeuren, is nog niet bekend.

„Het is natuurlijk jammer om tot de conclusie te moeten komen dat we in Spanje geen leidende marktpositie hebben kunnen opbouwen”, schrijft topvrouw Saskia Egas Reparaz donderdag. „Wij evalueren onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden.” HEMA was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Met de focus op de West-Europese markt draait Egas Reparaz de strategie van voormalig topmannen Tjeerd Jegen (2015-2021) en Ronald van Zetten (2003-2015) terug. Die wilden juist internationaal sterk groeien, in plaats van een Nederlandse winkel te zijn met een aantal buitenlandse vestigingen. Het eerste Spaanse filiaal werd in april 2014 in Madrid geopend. Later volgden nog vijf winkels verspreid over de hoofdstad en Barcelona.