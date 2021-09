Dat we allemaal in onze eigen bubbel zitten, bewees onze kleinzoon William (5). In de speeltuin raak ik aan de praat met een klein meisje. Ze heet Julie, is Duits en ze is fünf Jahre alt. Enthousiast zeg ik tegen William: hee, zij is ook vijf jaar! William, tikje meewarig: ach oma, bijna iedereen op de wereld is vijf jaar.

