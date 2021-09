FNV kondigt ‘grootste staking in academische ziekenhuizen ooit’ aan

Het personeel in zeven Nederlandse universitaire medische centra gaat komende dinsdag staken. Het gaat volgens vakbond FNV Zorg om „de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit”: duizenden medewerkers zullen 24 uur lang het werk neerleggen.

Aanleiding voor de staking zijn de moeizame onderhandelingen tussen zorgvakbonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over een verbeterde cao voor medewerkers van academische ziekenhuizen. Er zou in de plannen van de NFU te weinig aandacht zijn voor de hoge werkdruk van het zorgpersoneel in de umc’s. Plannen voor een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers zouden ook ontbreken. Vanwege wat FNV Zorg „een teleurstellend eindbod” noemt, gaat er dinsdag gestaakt worden.

Aan de staking doen de academische ziekenhuizen in Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht mee. Op de deelnemende afdelingen in deze ziekenhuizen zal alleen de spoedeisende hulp doorgaan. Afdelingen zoals radiologie, operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen zijn dan dicht, al kan het per ziekenhuis verschillen welke afdelingen precies gaan sluiten. Het Radboudumc in Nijmegen doet niet mee, daar zijn de medewerkers te veel verspreid om hele afdelingen te kunnen sluiten.

‘Ultiem stakingsmiddel’

Op zijn website noemt de vakbond de staking „het ultieme stakingsmiddel in de zorg”. De veiligheid van patiënten zal volgens FNV Zorg-bestuurder Elise Merlijn niet in gevaar gekomen. „Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, zullen altijd worden uitgevoerd. We snappen dat dit een verregaande actie is, maar we vinden ook dat de werkdruk waaronder medewerkers op de umc’s moeten werken tot ongezonde situaties leidt voor medewerkers en patiënten”.

Zorgvakbonden als FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn onderhandelen al een tijd met de NFU, die de acht umc’s in Nederland vertegenwoordigt, over een betere cao. Dat gaat moeizaam: volgens FNV Zorg is er in het laatste bod van NFU alleen een loonsverhoging voor verpleegkundigen en doktersassistenten. Ook ontbreken er concrete maatregelen om de werkdruk in academische ziekenhuizen tegen te gaan. Door deze werkdruk verlaat startend zorgpersoneel de sector sneller, is er meer ziekteverzuim en heeft de zorgsector moeite om nieuw personeel te vinden.