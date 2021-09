Facebook moet gegevens van verwijderde anti-Rohingya-accounts vrijgeven

Facebook moet de gegevens vrijgeven van in 2018 verwijderde accounts die desinformatie verspreidden over de islamitische minderheid Rohingya in Myanmar. Dat heeft een Amerikaanse rechter woensdag geoordeeld in een rechtszaak tegen het sociale medium, waarover de krant The Wall Street Journal schrijft. Gambia heeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een zaak aangespannen tegen Myanmar vanwege genocide tegen de etnische minderheid. Onderzoekers willen de Facebookinformatie gebruiken in de rechtszaak.

Op Facebook werden vele haatberichten verspreid over de Rohingya’s die het geweld tegen de groepering aanwakkerden. Het platform stelde dat deze de informatie niet vrij kon worden gegeven omdat de Amerikaanse privacywet dat verbood. De rechter noemde het ironisch dat juist Facebook wees op deze privacywet. Volgens de rechter kan de informatie van de verwijderde accounts en berichten helpen met het begrijpen hoe „desinformatie geleid heeft tot genocide”. De accounts waren gelinkt aan het leger van Myanmar.

Het sociale medium kan nog in beroep. Of Facebook dus direct gehoor gaat geven aan de uitspraak is nog onduidelijk. Een woordvoerder benadrukt dat het platform al eerder „vrijwillig wettige onthullingen” had gedaan bij een andere instantie die onderzoek doet naar de kwestie. Het West-Afrikaanse land Gambia is een rechtszaak begonnen met de steun van de Organisatie voor Islamitische landen om Myanmar te veroordelen voor genocide.

Haatberichten

Minstens tienduizend mensen kwamen om bij het geweld van het leger in Myanmar tegen de Rohingya’s en meer dan 700.000 mensen van de moslimminderheid vluchtten het land uit. In 2018 verwijderde Facebook meer dan twintig accounts die haatberichten verspreidden, bedoeld om angst te wekken voor de zogenaamde islamitische overname van Rohingya’s.

Facebook erkende later dat het te traag had gereageerd op dit probleem en beloofde meer moderatoren in dienst nemen die Birmaans spraken. Een week geleden publiceerde The Wall Street Journal een stuk over hoe Facebook te weinig doet om misbruik van het sociale mediaplatform tegen te gaan. Zeker in ontwikkelingslanden waar Facebook veel gebruikt wordt, zien medewerkers dat het bedrijf te weinig doet tegen berichten die aanzetten tot haat, geweld of criminaliteit, ook al zijn deze vaak openbaar gepubliceerd.