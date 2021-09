‘EU-steun heeft niet geholpen bij bestrijden corruptie Oekraïne’

Steunprojecten van de Europese Unie bedoeld voor hervormingen in Oekraïne hebben niet de gewenste successen geboekt. Nog altijd kampt het Oost-Europese land met „grootschalige corruptie en gijzeling van de staat”. Dat schrijft de Europese Rekenkamer (ERK) donderdag in een verslag.

De uitkomsten zijn een tegenvaller voor de EU, die in verschillende sectoren heeft geïnvesteerd in een poging corruptie in het land aan banden te leggen. Zo werd geld en energie gestoken in de concurrentieomgeving, de rechterlijke macht en het maatschappelijke middenveld. „De verleende steun en getroffen maatregelen hebben volgens de auditors niet de verwachte resultaten opgeleverd”, aldus de Rekenkamer.

De EU steunt Oekraïne al meer dan twintig jaar bij onder meer het bestrijden van corruptie. Deze supportprojecten maken deel uit van de Brusselse hervormingsagenda. De EU is de grootste donor van Oekraïne en sinds 2014 maakte de Unie meer dan 4,6 miljard euro over voor corruptiebestrijdingsprogramma’s. Geschat wordt dat in Oekraïne jaarlijks tientallen miljarden euro’s verloren gaan als gevolg van corruptie.

Geen gerichte strategie

De Unie is al langer op de hoogte van banden tussen oligarchen, hoge ambtenaren, politici, rechters en staatsbedrijven, maar heeft volgens de Rekenkamer geen echt gericht beleid geformuleerd. „Zo worden illegale geldstromen, met inbegrip van het witwassen van geld, bijvoorbeeld alleen in de marge aangepakt”, schrijft de ERK. Ook werden voorwaarden om in aanmerking voor EU-steun te komen te ruim geïnterpreteerd.

Zijn er dan ook positieve resultaten geboekt? „Slechts beperkt”, schrijft de Rekenkamer. Daarbij ging het onder meer om subsidies voor onafhankelijke mediabronnen en activisten en steun die hielp bij het herschrijven van de Oekraïense grondwet en een groot aantal wetten. Ook werd geholpen met het opzetten van een nieuw hooggerechtshof. Maar het waarschuwende vingertje wordt al snel weer geheven: „Deze resultaten lopen echter voortdurend gevaar door de talrijke pogingen om wetten te omzeilen en hervormingen af te zwakken.”

Een groot probleem blijft dat Oekraïense instellingen die corruptie zouden moeten bestrijden zich nog nauwelijks kunnen laten gelden. Donderdag keurde het Oekraïense parlement een wet goed die het mogelijk moet maken om oligarchen te weren uit de politiek - waarmee de corruptiebestrijding in het land toch een klein stapje vooruit ging.