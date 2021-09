Docu over Harry Muskee draagt vooral bij aan wat er al was

In de Mississippi-delta liggen talloze dorpen waar weinig te beleven is, behalve dat je er het graf van een blueszanger kunt vinden. Of een oude juke joint, of er was ooit een plantage waar legendarische songs ontstonden. Vaak staat er dan een informatiebord langs de weg waarop het belang van het dorp voor de muziekgeschiedenis wordt uitgelegd. Zo komt er nog eens iemand langs: veelal babyboomers op zoek naar de inspiratiebronnen van The Rolling Stones en Led Zeppelin.

In Nederland heb je Grolloo. In het dorp staat een borstbeeld van Harry Muskee, er ligt een steen aan de rand van het Grolloërveen waarop hij het nummer ‘Window of My Eyes’ zou hebben geschreven. De boerderij waar hij woonde en waar Cuby & the Blizzards oefenden, is nu een museum. Er is een historische stamkroeg. In niet-coronajaren herbergt het dorp een bluesfestival.

En nu is er een nieuwe documentaire, Talkin’ Blues, die zondag op de tiende sterfdag van Harry Muskee wordt uitgezonden op NPO 2 Extra. De ondertitel luidt: ‘Zoektocht naar de nalatenschap van ‘Harry ‘Cuby’ Muskee’. Aan het begin van de film toont maker Jan Douwe Kroeske zich terecht verlegen met die vraag, want er is al zo veel. Hij begint met een opsomming van eerdere ontmoetingen, de mythevorming en een documentaire die hij zelf al over hem maakte.

Egoïstische klootzak

Gelukkig is er het idee om een nieuwe generatie muzikanten met de liedjes van Muskee aan de slag te laten gaan. Die jongere muzikanten (DeWolff, Meral Polat, Anne-Fay) zorgen voor de fijnste muzikale bijdragen aan de film, maar voordat het verhaal daar aanlandt, is het vooral een gang langs Muskee’s generatiegenoten. Op de weduwe na zijn het mannen, op gearriveerde plekken in media- en muziekindustrie: ex-manager Johan Derksen, buurman op Curaçao Barry Hay (Golden Earring), zakenmannen Jan Lagendijk en Gregory Elias.

Zowel Derksen als Hay zijn bereid een paar romantische verhalen door te prikken en wat reliëf te geven aan de vaak geportretteerde zanger. Behalve een wat nukkige, bonkige Drent met uitzonderlijk bluesgevoel en een bijzondere stem was hij ook iemand die wel erg graag een standbeeld wilde (volgens Hay) en als enig kind zich misschien ook wel ontwikkelde tot ‘een egoïstische klootzak’ (volgens Derksen).

Maar er blijven onderweg veel vragen liggen. Als het over nalatenschap gaat, lijkt het logisch te onderzoeken hoe levendig de blues(rock) is in Nederland en welke navolging de band bijna zestig jaar na oprichting heeft gekregen. Dat zangeres Anne-Fay (1988) Cuby & the Blizzards helemaal niet kent, terwijl haar vader meteen enthousiast wordt, is een interessant gegeven waar niet op ingegaan wordt.

Culturele toe-eigening

Anne-Fay onderzoekt in haar eigen muziekproject (Reaspora) haar Chinese, Afro-Surinaamse en Nederlandse roots. Maar wat zij vindt van de culturele toe-eigening die rond de witte blues hangt, wordt niet gevraagd. Het gaat in de gesprekken met de vrienden van Muskee een aantal keer over de pijn die ‘die mensen in Mississippi’ voelden, zonder dat er een poging wordt ondernomen om ‘die mensen’ te spreken of je af te vragen hoe kies het is om de situatie in Mississippi te vergelijken met turfstekers in Drenthe.

Zo draagt de verder vermakelijke documentaire bij aan wat er al was. Zoals wel vaker lijkt de blues iets van oude mensen, museale muziek. Of, zoals Derksen zelf zegt in de film: „De nalatenschap, dat zijn de oudere jongeren. Mijn generatie, de zeventig-plussers, mensen die door Drenthe fietsen, die nog even bij het museum gaan kijken en die romantiseren en idealiseren. Want het lijkt wel alsof Cuby & the Blizzards jaarlijks beter worden dan ze ooit waren.”

Documentaire Talkin’ Blues. Zondag 26 september, NPO2 Extra. Informatie over de film op: cubyfilm2021.nl