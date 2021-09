De series van week 38: Midnight Mass, Y: The Last Man en Foundation

Midnight Mass

De makers van The Haunting of Hill House en The Haunting of Bly Manor zijn terug met een nieuwe, bovennatuurlijke horrorserie. In Midnight Mass komt een eigenaardige priester naar een afgelegen eiland. Onder invloed van deze ‘Father Paul’ veranderen de eilandbewoners in religieuze fanaten. Netflix, 7 afleveringen.

Y: The Last Man

Langverwachte stripverfilming over een wereld waarin de mannen dood zijn neergevallen. Amateurgoochelaar Yorick Brown is mogelijk de laatste man die nog leeft. Samen met zijn aapje probeert hij te overleven. We volgen ook de nieuwe, vrouwelijke Amerikaanse president, gespeeld door Diane Lane. Disney+, 10 afleveringen (wekelijks).

Foundation

Een ambitieuze verfilming van de boektrilogie van sciencefiction-auteur Isaac Asimov. Het verhaal speelt zich af over een periode van duizend (!) jaar en volgt een groep die de heerser van een galactisch rijk probeert te verslaan. David S. Goyer, schrijver van onder meer The Dark Knight en Batman Begins, is de showrunner. Apple TV+, 10 afleveringen (wekelijks).