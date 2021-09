Dé serie die tieners over seks leert, leert het zelf van een intimiteitscoördinator

Seks in een auto in het bos, op de gang, in verschillende jongens- en meisjeskamers, hetero, queer, solo, jong, oud, virtueel en in allerlei verschillende standjes: Netflixserie Sex Education brengt het derde seizoen al binnen drie minuten naar een hoogtepunt. Met wederzijds goedvinden van de acteurs, want waar het publieke gesprek over toestemming tijdens seks nog maar kwakkelend op gang komt, staat dat op de set van de Netflixserie over Britse tieners met gierende hormonen al sinds het eerste seizoen centraal. Toen, eind 2017, ontwikkelde bedenker Laurie Nunn namelijk in samenwerking met zogeheten ‘intimiteitscoördinatoren’ een protocol voor de enorme hoeveelheid intieme scènes.

Na #metoo deed in de film- en televisiewereld de functie van intimiteitscoördinator zijn intrede. Deze crewleden begeleiden naaktscènes op de set, en zorgen ervoor dat deze scènes op een veilige en respectvolle manier worden geschoten . Sex Education was de eerste Netflixshow die zijn intimiteitscoördinatoren bij naam noemde op de aftiteling, kort nadat Hollywood hun rol had omarmd. „Toen ik met dit werk begon, wist niemand wat ik eigenlijk kwam doen en moest ik mensen echt overtuigen van het nut en de toegevoegde waarde”, vertelt David Thackeray, één van de twee intimiteitscoördinatoren van de serie, telefonisch vanuit Londen. „Maar de media-aandacht van de laatste jaren en een heleboel blije acteurs hebben erg geholpen bij de acceptatie van mijn rol. Ik word nu vaak al aan het begin van de pre-productiefase erbij geroepen voor workshops over instemming en verwachtingen, met de hele crew.”

Acteurs vergelijken zijn werk vaak met stuntcoördinatie. De choreografie van een intieme scène wordt tot in de kleinste bewegingen doorgenomen en voordat er wordt gedraaid vindt een gesprek plaats over veiligheid en wat wel en niet gewenst is. De afspraken worden vastgelegd in een contract én er worden voldoende pepermuntjes geregeld. Het zorgt er op de set uiteindelijk voor dat de omgang met elkaar gemakkelijk is, iedereen elkaar kan vertrouwen en er ruimte is om ‘stop’ te zeggen als iets minder fijn voelt.

Seksscène-debuut

„Tijdens de opnames van een seksscène kun je soms nog wel eens meegesleurd worden in het moment”, vertelt actrice Mimi Keene. Ze speelt Ruby Matthews, een vriendin van hoofdpersoon Otis (Asa Butterfield) met wie hij sinds het derde seizoen ook af en toe tussen de lakens duikt. „En hoewel je ook wel meegesleurd wil worden, om de scène er natuurlijk uit te laten zien, wil je tegelijk de afspraken over de bewegingen en de duidelijkheid die daarbij hoort behouden, zodat niemand zich ongemakkelijk voelt.” Keene maakte dit seizoen haar seksscène-debuut en voelde daar nauwelijks spanning bij. „De intimiteitscoördinator vraag bij elke kleine aanpassing of iedereen zich daar goed bij voelt. Daardoor was ik ontzettend op mijn gemak en dat maakt de scène, denk ik, beter.”

In de serie staat dit seizoen het loslaten van schaamte rondom seks en je (seksuele) identiteit centraal. Schaamte over seksueel trauma, de vulva, het vrouwelijk orgasme, queer relaties, seksuele kinks en zelfs ontlasting. Want hoewel de show draait om tiener Otis en zijn moeder, sekstherapeute Jean (Gillian Anderson), is het ensemble van bijrollen eindeloos. „Het is de show die ik als tiener graag had gezien”, zegt David Thackeray. „Elke scène is een gespreksopener, ook in mijn eigen gezin. Sex Education ontleedt alles wat ongemakkelijk is aan sex en doet dat op een humoristische en eerlijke manier.”

Thackeray denkt dat de stappen die hij achter de schermen doorloopt met de acteurs en crew hen helpen bij het vinden van de juiste toon voor de serie. „Ons vak gaat over mensen de tijd geven, luisteren en de ruimte creëren om überhaupt toestemming te geven voor bepaalde handelingen. Die nuchtere en respectvolle benadering van seks op de set, resoneert uiteindelijk ook bij het publiek.”

Sex Education seizoen drie is nu te zien op Netflix.