De schatkistbewakers van het Wopke-Wiebesfonds geven de miljarden vooralsnog niet uit

Wordt het nog wat met het Wopke-Wiebesfonds? Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2020 de oprichting aan van een investeringsfonds met 20 miljard euro in kas, om innovatieve projecten te subsidiëren en economische groei aan te jagen. Maar van de grote ambities achter het Nationaal Groeifonds, zoals het officieel heet, komt bar weinig terecht.

Terwijl voor komend jaar 3,4 miljard euro beschikbaar is, verwacht Rutte III er nog geen 216 miljoen euro uit te geven. Het ministerie van Financiën bevestigt dat cijfer na vragen naar aanleiding van de deze week verschenen Miljoenennota. De plannen die gemeenten, provincies en private partijen indienden zijn volgens de schatkistbewaarders van het fonds, onder leiding van oud-minister en PvdA-coryfee Jeroen Dijsselbloem, simpelweg niet goed genoeg.

De bedenkers en naamgevers van het fonds zijn minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) en toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD). Het idee was geld te lenen, gebruikmakend van de historisch lage rentelast, en dit in een staatsbeleggingsfonds te stoppen. Om te voorkomen dat het geld - jaarlijks 4 miljard euro voor vijf jaar - ten prooi zou vallen aan politieke prestigeprojecten, werd de beslissing in handen gelegd van een onafhankelijke commissie. Behalve Dijsselbloem kregen ook adviseurs als prins Constantijn en voormalig DSM-topman Feike Sijbesma een plaats in de tienkoppige commissie. Voorstellen moeten voldoen aan strenge voorwaarden: ze moeten economische groei op lange termijn stimuleren en de maatschappelijke opbrengsten moeten hoger zijn dan de kosten.

Het oordeel van de commissie die de projecten toetst valt streng uit

De score, een jaar later: bijna niks. Van de beschikbare 4 miljard voor 2021 is nu slechts 216 miljoen toegekend. Dat geld gaat onder meer naar vier pilotfabrieken waar stamcellen en levende weefsels zullen worden gekweekt voor medische toepassingen.

Onvoldoende onderbouwd

In totaal staat er voor 3,47 miljard euro aan projecten in de wacht. Het merendeel daarvan is bedoeld voor spoor- en infrastructuurprojecten, 2,53 miljard euro. Het oordeel van de commissie valt hard en streng uit. Bij de eerste selectie, begin dit jaar, sneuvelden al projecten als de Lelylijn van Amsterdam naar Groningen en een voorstel voor nieuwe HSL-treinen via Utrecht en Arnhem naar Duitsland. Plannen waar al jaren aan gewerkt is, maar die volgens Dijsselbloem onvoldoende onderbouwd zijn.

Maar ook projecten die in april nog op aanvankelijke goedkeuring konden rekenen zijn in de ogen van de adviseurs onvoldoende opgeschoten om definitief op geld te kunnen rekenen. Amsterdam rekende zich al rijk met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol (1,5 miljard euro). NS en ProRail dienden een plan in om het spoor tussen Rotterdam en Den Haag te verdubbelen (1 miljard euro).

De commissie keurde beide projecten voorwaardelijk goed, maar Financiën maakt het geld pas over als die goedkeuring definitief is. En dat is dit jaar niet het geval, blijkt uit de Miljoenennota.