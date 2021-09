Medicijnwaakhond VS keurt derde prik goed

In Israël, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bestaat de mogelijkheid om een derde prik te krijgen al. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er daarentegen meermaals op aangedrongen dat extra vaccins eerst naar armere landen, gaan waar de bevolking nog niet volledig is gevaccineerd, alvorens rijkere landen hun bevolkingen een derde prik aanbieden.

De goedkeuring gaat niet zo ver als president Joe Biden voor ogen had. Hij wilde boostervaccins beschikbaar maken voor alle Amerikanen van 16 jaar en ouder, maar de FDA vond dat er te weinig bewijs is om een derde prik te verantwoorden.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft een derde prik goedgekeurd voor 65-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dat meldt onder meer de Wall Street Journal donderdag. Een zogeheten boostervaccin moet de verspreiding van de Deltavariant van het coronavirus verder inperken. Voorlopig is alleen een derde prik van het middel van Pfizer/BioNTech goedgekeurd.

Ondernemers en instellingen die vanaf dit weekend bij bezoekers moeten controleren op een coronapas, krijgen niet direct een straf als zij dat niet doen. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen wel straffen worden opgelegd, in de vorm van dwangsommen oplopend van 2.500 euro tot 10.000 euro of zelfs sluiting van de locatie. Ondertussen spreken duizenden ondernemers zich uit tegen het coronatoegangsbewijs.

Het aantal nieuwe positieve coronatests is de afgelopen week gedaald met 16 procent ten opzichte van de week daarvoor, bleek uit de weekcijfers van het RIVM. Het weekcijfer van 13.347 positieve tests was het laagste sinds begin juli. Ook in het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames zit een daling.

In het buitenland versoepelden Indonesië, Thailand, Maleisië en Vietnam hun coronaregels na een strenge lockdown. In Suriname gaat het minder goed, daar heeft de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin een oproep gedaan aan alle zorgmedewerkers in Suriname om zich beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de coronapandemie.

