Corona als begin van ‘de grote verdrukking’

Al vorig jaar, net na de zomer en midden in de coronapandemie, kreeg ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers appjes waar hij van schrok. „Zo hard, en zo vreemd. Van mensen met wie ik op goede voet stond, uit onze eigen kring.” Het waren berichten vol woede en wantrouwen – over de wetenschap, het kabinet-Rutte III, en ook over hemzelf. „Soms werd zo ongeveer mijn geloof in God in twijfel getrokken.”

Dus dat deze week uit onderzoek van I&O Research blijkt hoe weinig vertrouwen er nog is in de overheid en de politiek, en dat zo’n 15 procent van de Nederlanders zelfs een afkeer heeft van die overheid en haat voelt – Gert-Jan Segers wist al een tijdje hoe heftig het was. Niet alleen bij de partijen die I&O apart noemde: FVD, PVV, BBB, JA21, SGP. Ook bij de ChristenUnie.

De bevindelijk gereformeerden, zo’n 14 procent van de achterban, moesten altijd al weinig hebben van overheidsbemoeienis met hun leven, en die kunnen heel kwaad worden over het idee van een coronapas. Denk aan Urk. Bevindelijk gereformeerden stemmen ook vaak op de SGP, of de PVV of FVD.

Zo groeide Segers op, in een reformatorisch gezin in Friesland. „Onze kerk was het Gallische dorp, daarbuiten lag de grote wereld. Dan word je vatbaar voor het idee dat dáár de verkeerde dingen gebeuren en jíj de klappen moet opvangen.”

Een wat grotere groep, zo’n 17 procent van de CU-kiezers, zijn de evangelische christenen. „Daar zie je”, zegt Segers, „sterk het idee van de eindtijd.” Die komt uit de Openbaring van Johannes, het laatste bijbelboek. Bij die kiezers kun je horen dat een vaccinatie ‘het merkteken van het beest’ is, en de politiek het toneel van de ‘geestelijke strijd’ tegen de duivel.

Zoals complotdenkers vinden dat je ‘wakker’ moet worden om te zien dat een geheime elite de mensheid eronder wil krijgen, zo kun je evangelische christenen horen vragen of je ‘de tekenen van de tijd’ wel verstaat. Die groepen lopen ook door elkaar heen.

Segers maakt zich er zorgen over. „Corona”, zegt hij, „is níet de opmaat naar de grote vervolging, Hugo de Jonge is níet een instrument van de grote verdrukking.” Hij vindt dat je „geloofstaal misbruikt” als je er zo over praat. „Het kan ook funest zijn voor het geloof van volgende generaties. Want als zulke grote woorden uiteindelijk niet uitkomen, kan het geloof je ontvallen.”

Al zul je Segers niet horen zeggen dat hij de gedachte over de eindtijd onzin vindt. „In Noord-Korea en China maken mensen de hel op aarde mee, net als de christenen in Saoedi-Arabië.” Hij denkt ook niet dat het in Nederland nooit zover kan komen. „Elke meerderheid heeft de onhebbelijke gewoonte om bazig te zijn. Om van z’n wil wet te maken.”

Maar nu? Nee. „We staan níét aan de vooravond van de verdrukking. Ik koester onze vrijheid.”