Celstraf voor poging nep-Van Gogh te verkopen als echt

De horecaondernemer uit Wanneperveen die in de lente van 2015 een vervalst schilderij van Vincent van Gogh probeerde te verkopen, is hiervoor woensdag in hoger beroep veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Dat is één maand korter dan waartoe de rechtbank de man twee jaar eerder had veroordeeld.

De ondernemer, Kerst W., had verscheidene kunsthandelaren benaderd met een foto van het schilderij, een valse echtheidsverklaring plus een vervalste brief van het Van Gogh Museum. In de originele brief verklaarde het museum „het gestuurde materiaal zorgvuldig” te hebben bestudeerd, „en [we] zijn van mening dat het werk niet aan Vincent van Gogh kan worden toegeschreven.” In de brief die Kerst W. rondstuurde, ontbrak het woordje ‘niet’ in deze zin. Daarna volgde een alinea waarin het museum zijn interesse toonde in eventuele aankoop van het schilderij.

Het museum kreeg een telefoontje van een handelaar en deed daarna aangifte. In het onderzoek dat volgde, vond de politie verschillende versies van de brief op de computer van W.

Hypotheekverplichtingen

Maandag, twee dagen voor de veroordeling in beroep, werd de ondernemer gearresteerd als verdachte in een onderzoek naar het afbranden van Giethoorn2Stay. Het pand is in bezit van W. en in de nacht van 14 op 15 juni van dit jaar brandde het volledig af.

De politie stelde vast dat de brand was aangestoken en vroeg tips aan het publiek, onder meer via het programma Opsporing Verzocht. Daarin waren beelden te zien van een witte Opel Corsa die in de bewuste nacht langs het pand reed, richting Meppel. Daar woont W. bij zijn vriendin. Zijn stiefzoon is in het bezit van zo’n witte Opel. Dat achterhaalde Rtv Oost, een nieuws- en televisiezender uit de regio.

Tegen de raadsheren van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zei W. begin deze maand dat posttraumatisch stressstoornis bij hem is vastgesteld. De president van het hof vroeg hem hoe hij het trauma had opgelopen. W.’s antwoord: „Nou, door dat gedoe met dat schilderij natuurlijk.”

