CDU zet Merkel in voor hulp aan worstelende Laschet

De laatste dagen voor de Bondsdagverkiezingen doet de Duitse bondskanselier Angela Merkel precies waar ze mee wil stoppen: campagne voeren. Vrijdag is ze te gast bij een grote verkiezingsbijeenkomst in München, zaterdag staat ze op het programma in Aken.

De bezoeken zijn het slotstuk van Merkels onverwachte betrokkenheid bij de verkiezingscampagne van haar partij, de CDU. Aanvankelijk wilde de bondskanselier zich niet bemoeien met de campagne van Armin Laschet, haar beoogde opvolger. Maar sinds half augustus duikt ze steeds vaker op.

Dat begon toen een woordvoerder op 12 augustus verklapte dat de kanselier zich in de verkiezingsstrijd zou mengen – één dag na een peiling waarin de CDU zakte tot 23 procent (in juli lag dat percentage op 30) en de SDP steeds dichterbij kwam.

Negen dagen later zei de kanselier op een podium in Berlijn dat ze „ten diepste overtuigd” was dat Laschet haar zou opvolgen. Vervolgens waarschuwde Merkel tijdens haar laatste Bondsdagdebat op 8 september voor een linkse regering – opvallend, omdat ze zich doorgaans in de Bondsdag partijneutraal opstelt. Dinsdag dook ze opnieuw op tijdens een campagne-evenement in Stralsund.

De CDU hoopt met sterspeler Merkel zwevende kiezers binnen te halen. Zeker een kwart van de kiezers heeft nog geen keuze gemaakt. Maar Merkels populariteit kan ook nadelig werken. Veel Duitsers stemden de afgelopen jaren op de CDU vanwege Merkel, die na zestien jaar kanselierschap boven haar partij kwam te staan. Vooral onder ouderen is de steun voor de CDU afgenomen nu Merkel stopt. Dit kan cruciaal zijn: 38 procent van de kiesgerechtigden is ouder dan 60.

Voorlopig lukt het Laschet niet om op eigen kracht vooruitgang te boeken. In debatten doet hij onder voor concurrenten, hem wordt verweten weinig concrete ideeën te hebben en zijn gelach bij een bezoek aan het overstromingsgebied blijft hem achtervolgen. Toch hebben sommigen nog hoop voor Laschet: zij wijzen erop dat hij eerder na maanden achterstand in de peilingen toch tot CDU-voorzitter werd gekozen en tegen de verwachtingen in kandidaat-kanselier werd.

Of Merkel kan bijdragen aan een derde verrassende zege voor Laschet, zal zondag blijken. Tot dusver heeft haar betrokkenheid niet tot een opleving in de peilingen geleid. Aanwezigen bij een campagnebijeenkomst zeiden vooral te zijn gekomen om een laatste glimp van de kanselier op te vangen.

