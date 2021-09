Catalaanse ex-premier Puigdemont aangehouden op Sardinië

Carles Puigdemont, die in 2017 als regiopresident een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië organiseerde, is donderdagavond opgepakt op het Italiaanse eiland Sardinië. Dat meden internationale media. Tegen Puigdemont was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd door de Spaanse Justitie. Hij wordt daar gezocht vanwege „rebellie”, een misdrijf waarhij bij veroordeling een celstraf van 25 jaar voor kan krijgen.

Puigdemont woonde de afgelopen jaren in België, dat eerder een uitleveringsverzoek van Spanje had afgewezen. Zijn diplomatieke onschendbaarheid, die hij had verkregen toen hij in 2019 in het Europees Parlement werd gekozen, werd hem eerder dit jaar na een stemming in het parlement afgenomen. Dat Puigdemont wel op Italiaans grondgebied is aangehouden heeft wellicht te maken met zijn aanwezigheid op Sardinië, waar een – zij het kleine – Catalaanse afscheidingsbeweging actief is.

In 2017 organiseerde Puigdemont samen met enkele andere Catalaanse regionale bestuurders een onafhankelijkheidsreferendum. De Catalaanse regering besloot naar aanleiding van dat referendum de republiek Catalonië uit te roepen, terwijl de nationale regering in Madrid de stemming als illegaal verklaarde. Alle politici betrokken bij het referendum werden vervolgd, waarop Puigdemont en vier separatisten het land ontvluchtten. Negen anderen werden wel opgepakt: zij kregen celstraffen tot dertien jaar. In juni van dit jaar kregen zij gratie van premier Pedro Sánchez, die op zoek was naar politieke steun van Catalaanse partijen.