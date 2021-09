Biseksuele vrouwen ervaren relatief het vaakst online seksuele intimidatie

Biseksuele vrouwen waren tussen 2019 en het voorjaar van 2020 relatief gezien het vaakst slachtoffer van online seksuele intimidatie. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderzoekers ondervroegen in maart en april 2020 ruim 30.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Respondenten kregen de vraag in hoeverre zij in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek online seksueel waren lastig gevallen.

Uit de steekproef valt volgens het CBS op te maken dat in totaal 750.000 Nederlanders tijdens de onderzoeksperiode slachtoffer werden van seksueel wangedrag op internet. Ondervraagden ontvingen bijvoorbeeld ongevraagd naaktfoto’s of kregen seksueel kwetsende opmerkingen. Anderen werden aanhoudend door iemand op date gevraagd, terwijl ze duidelijk hadden gemaakt geen interesse te hebben.

Van alle biseksuele vrouwen die meededen aan het onderzoek, zei 24 procent vervelende seksuele ervaringen gehad te hebben op internet. Bij hetero’s, biseksuele mannen en homo’s van beide geslachten was dat percentage lager. In het algemeen hadden vrouwen anderhalf keer zo vaak dan mannen last van ongewenste intimiteiten op het web: 6,7 procent tegenover 4,1 procent.

Meestal bleef het seksueel ongewenst gedrag bij één incident, maar 11 procent van de slachtoffers zei er structureel mee te worden geconfronteerd. Meer dan acht op de tien slachtoffers zeiden dat ze geen blijvende gevolgen hebben overgehouden aan wat ze hebben meegemaakt.