Algemene Politieke Beschouwingen 2021, dag 2

Ruzie over dekking zorgsalarissen: Kamer voelt zich ‘geschoffeerd’

De verhoging van de zorgsalarissen was bedoeld als handreiking van het kabinet aan de Kamer, maar de emoties over de financiële dekking lopen in het debat inmiddels hoog op. Verschillende partijen nemen het demissionair premier Mark Rutte (VVD) kwalijk dat hij niet direct wil meegaan in de wens van de Kamer om de verhoging volledig te financieren uit het verhogen van de winstbelasting. Volgens Rutte is dit begrotingstechnisch niet mogelijk en moet de verhoging gedeeltelijk via het verhogen van de zorgpremies worden gefinancierd.

Linkse partijen zien vooral onwil bij Rutte om mee te gaan in de wens van de Kamer om de winstbelasting te gebruiken voor de dekking. GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een „schoffering” van het parlement, SP-leider Marijnissen vraagt zich „waar deze demissionaire premier de arrogantie vandaan haalt”. Lilianne Ploumen (PvdA) stelt dat „een demissionair kabinet niets anders rest dan wensen van de Kamer uit te voeren”.

Rutte is het daar niet mee eens. Hij benadrukt dat het kabinet besloten heeft de motie uit te voeren door de salarissen te verhogen, maar dat het aan het kabinet is om te kijken hoe dat precies kan. „Het is niet zo simpel”, zegt Rutte over de wens om de winstbelasting te gebruiken voor het verhogen van de zorgsalarissen. „Laten we vandaag en de komende weken nog even precies kijken naar die dekking.”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, een van de indieners van de motie die om hogere zorgsalarissen vroeg, neemt een middenpositie in. Hij vindt het heel redelijk dat het kabinet de tijd wil nemen naar de dekking te kijken. „Het zo hoog opspelen vind ik echt misplaatst”, zegt hij richting de linkse partijen.