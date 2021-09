AEX-index sluit voor het eerst boven de 800 punten

De Amsterdamse AEX-index is donderdag voor het eerst in de geschiedenis boven de 800 punten geëindigd. Vorige week woensdag doorbrak de AEX-index de grens van 800 punten ook al, maar sloot toen lager af. De recordsluiting staat in scherp contrast met de situatie in maart vorig jaar, toen de AEX net boven de 400 punten uitkwam.

De AEX (de ‘Amsterdam Exchange Index’) geeft aan hoe de 25 grootste Nederlandse bedrijven het op de Amsterdamse aandelenbeurs doen. Dat de grens van 800 punten donderdag werd doorbroken, kwam vooral vanwege de populariteit van chip- en techbedrijven als ASML en Adyen.

Ondanks de economische schade door de pandemie gaat het in veel landen goed met de aandelenkoersen. Haast overal worden dit jaar records gebroken, van de Dow Jones en Nasdaq-index in New York tot de beurzen in Parijs, Frankfurt en Milaan. In maart brak de AEX-index nog het ruim twintig jaar oude slotrecord van 700 punten.