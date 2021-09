12-jarig kind dwingt vaccinatie af via rechter

Een twaalfjarig kind heeft via de rechter afgedwongen dat hij gevaccineerd kan worden tegen Covid-19, ondanks dat niet allebei zijn ouders hem hiervoor toestemming wilden geven. Zijn ouders zijn gescheiden en zijn moeder vond het prima als haar zoon een coronavaccin kreeg, maar de vader verzette zich hiertegen. De Groningse rechtbank stelde het kind, dat graag gevaccineerd wil worden om zijn terminaal zieke grootmoeder te kunnen bezoeken, in het gelijk.

De jongen wil vooral gevaccineerd worden zodat hij geen risico heeft om het coronavirus over te dragen op zijn grootmoeder, die uitgezaaide longkanker heeft. Omdat hij in haar laatste levensfase nog bij haar op bezoek wil, wenst hij zo snel mogelijk ingeënt te worden.

De vader van de jongen vindt dat coronavaccins zich nog „in de testfase” bevinden en mogelijk schadelijke stoffen bevatten. Daar ging de rechtbank niet in mee. „De door de vader ervaren risico’s op de lange termijn, missen iedere feitelijke grondslag”, staat te lezen in de uitspraak. „Er zijn op dit moment, op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten, geen denkbare risico’s op de lange termijn die overeenkomen met de door de vader ervaren zorgen.”

In het vonnis wordt gesproken van een „verstoorde verstandhouding” tussen de gescheiden ouders. Er wordt specifiek genoemd dat zij niet goed met elkaar kunnen communiceren wanneer het gaat om zaken die in het belang zijn van hun kinderen. De rechter won advies in bij de Raad voor de Kinderbescherming, waarna besloten werd dat de jongen per direct gevaccineerd kan worden. Het belang van het kind weegt volgens de rechter zwaarder dan de ongefundeerde bezwaren van zijn vader. De uitspraak vond dinsdag plaats, maar werd donderdag pas gepubliceerd.