’112-meldkamers blijven kampen met problemen’

Nog altijd kampen 112-meldkamers met problemen, waardoor noodoproepen te traag worden afgehandeld. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom donderdag in een brief aan de Nationale Politie.

De moeilijkheden duren voort omdat er nog altijd een „alarmerend” tekort aan personeel is, ondanks eerdere waarschuwingen meer mensen aan te nemen. Ook is de ICT-infrastructuur („de technische basis voor het meldkamerstelsel”) bij meldkamers „sterk verouderd”, wat snel optreden en schakelen niet ten goede komt. Tot slot is de sturingsinformatie waarmee 112-medewerkers werken over te veel kanalen verspreid, waardoor een volledig overzicht ontbreekt en besluiten worden genomen op basis van onvolledige informatie.

Lees ook: 112 werkte volgens Grapperhaus, maar was onbereikbaar

De Inspectie dringt er bij onder meer de politie op aan om snel structurele maatregelen te nemen, maar „hebben er geen vertrouwen in dat er nu snel verbeteringen worden gerealiseerd”. Al in 2015 werd gewaarschuwd dat zowel regionale meldkamers als de landelijke centrale kwetsbaar waren. Vier jaar later moest de Inspectie constateren dat er niets met hun aanbevelingen gedaan was en de problemen nog steeds even urgent waren. Dat jaar vond er, net als in 2017, een grote storing plaats waardoor 112 lange tijd onbereikbaar was.