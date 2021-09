‘Verzetsleider Massoud ontvlucht Afghanistan na afwijzing steun VS’

Ahmad Massoud, de leider van het laatste verzet in Afghanistan, zou het land zijn ontvlucht naar buurland Tadzjikistan. Dat meldt de Amerikaanse website The Intercept dinsdag op basis van veiligheidsbronnen uit de VS en bronnen uit de vorige Afghaanse regering. Op 6 september claimde de Taliban de overwinning in de Panjshirvallei, waar Massoud het verzet leidde. Ook Amrullah Saleh, de voormalige Afghaanse vicepresident en hoofd van de inlichtingendiensten, zou naar Tadzjikistan zijn gevlucht.

De onthulling van The Intercept is nog niet bevestigd door andere bronnen, ook niet door Massoud en Saleh zelf. Afgelopen week ontkende het Nationaal Verzetsfront Afghanistan, waar Massoud leiding aan geeft, nog dat hun leider het land zou zijn ontvlucht. Begin deze maand riep Massoud via een videoboodschap nog op tot „nationaal verzet” en bezwoer hij Afghanistan niet te verlaten, „wat er ook gebeurt”.

Nu lijkt in die houding verandering te zijn gekomen. Volgens de berichtgeving van The Intercept speelt naast de val van de Panjshirvallei, ook mee dat de westerse steun voor Massoud en Saleh na decennia ten einde lijkt. Massoud en Saleh zouden de VS om militaire hulp hebben gevraagd, maar de regering van president Biden zou dat verzoek hebben afgewezen, aldus bronnen uit de voormalige Afghaanse regering en een Amerikaanse veiligheidsbron tegen The Intercept.

Historische verzetshaard

De noordelijke Panjshirvallei, waar veel etnische Tadzjieken wonen, kent een lange geschiedenis van verzet. Tijdens de Sovjetinvasie tussen 1980 en 1989 hield de vader van Massoud, Ahmad Shah Massoud, de Russen buiten de deur. Hij kwam in 2001 om het leven door een zelfmoordaanslag. Ook tijdens het vorige Talibanbewind werd de vallei niet ingenomen.