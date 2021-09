Verdachte diefstal Monet uit Zaans Museum geeft zichzelf aan

Een 49-jarige Amsterdammer heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld voor een mislukte kunstroof uit het Zaans Museum in Zaandam, een maand geleden. Een woordvoerder van de politie bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf.

De man is direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot diefstal van het schilderij De Voorzaan en de Westerhem, in 1871 geschilderd door Claude Monet, en in 2015 aangekocht voor 1,16 miljoen euro. Op 15 augustus renden twee mannen met het schilderij uit het Zaans Museum naar buiten. Toeristen en medewerkers van het museum wisten de roof te verhinderen. Voordat zij er op een scooter vandoor gingen, loste een van de overvallers schoten met een vuurwapen. Het schilderij bleef op de stoep achter.

De politie doet onderzoek naar de tweede verdachte en wil niet bevestigen dat de aangehouden Amsterdammmer Henk B. is, zoals kunstdetective Arthur Brand zegt in De Telegraaf. Henk B. is een veroordeelde kunstdief. In 2002 stal hij samen met Octave D. twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. Desgevraagd bevestigt Brand dat hij de De Telegraaf tipte over de arrestatie van Henk B.

Brand is maker van het tv-progamma De Kunstdetective, waarin hij op zoek gaat naar gestolen kunstwerken. Volgens de kunstdetective deed in de Nederlandse onderwereld al een tijdje het gerucht de ronde dat een buitenlandse topcrimineel op zoek was naar een belangrijk gestolen kunstwerk.

Cocaïnehandelaar

Henk B. verkocht zijn met Okkie D. gestolen Van Goghs indertijd aan de Italiaanse cocaïnehandelaar Raffaele Imperiale. Die wilde de schilderijen graag hebben, voor het geval hij ooit zou worden veroordeeld. Imperiale hoort tot de criminelen die er inderdaad in slaagden kunst te ruilen voor strafvermindering.

Voor de diefstal van de twee Van Goghs, die eind september 2016 opdoken in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels, werd Henk B. in 2005 in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en twee maanden celstraf.

De Monet is een topstuk van het Zaans Museum. Het schilderij wordt momenteel gerestaureerd. Hoewel de emotionele schade volgens een woordvoerder groot is, is het schilderij er volgens haar bij de overval goed vanaf gekomen. „Het had vele malen erger kunnen zijn.”