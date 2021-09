Rusland toont aan: techreuzen zijn te machtig

De rol van techreuzen bij de Russische verkiezingen van deze week, zou ook in andere landen tot bezorgdheid moeten leiden. Afgelopen week zwichtten Google en Apple om een app van oppositiepoliticus Aleksei Navalny te verwijderen, nadat de Russische internetautoriteit Roskomnadzor met boetes en arrestaties van lokale medewerkers had gedreigd. De app toonde kiezers wie in hun district de kansrijkste uitdager was van regeringspartij Verenigd Rusland, om strategischer te stemmen.

Volgens Roskomnadzor was de stemhulp „illegaal”. Hoewel zij eerder nog weigerden de app te verwijderen, zeiden Google en Apple zich nu gedwongen te voelen om mee te werken aan de eis van de Russische toezichthouder. Navalny’s aanhangers reageerden boos. „Een schandelijke daad van politieke censuur”, twitterde een van zijn naaste medewerkers.

Allereerst is dit een afkeurenswaardige stap van de Russische overheid. Die schendt al jaren met regelmaat mensenrechten en heeft een belabberde staat van dienst wat betreft de integriteit van verkiezingen. Maar de Russische dynamiek rondom Apple en Google legt ook iets anders bloot dat de landsgrenzen van Rusland overstijgt. Eens en te meer blijkt: deze Amerikaanse techmonopolisten hebben te veel macht over het publieke debat –en niet alleen in Rusland.

Hoe exotisch de gang van zaken in Rusland ook mag lijken, zo ver weg is dat scenario niet in andere Europese landen. Ook in Europa spelen techplatforms een grote rol in het bepalen van wat wel en niet mag.

Deels gebeurt dat onder druk van regeringen die, soms terecht, een beroep doen op de verantwoordelijkheid van techplatforms over de inhoud die er circuleert. Maar tijdens de pandemie is genoegzaam gebleken dat dit een zeer ingrijpende censuurmacht met zich meebrengt. Doordat beslissingen over moderatie en censuur vaak snel en niet-transparant worden genomen, kunnen rechters en burgers niet goed beoordelen hoe dat gaat en of dat terecht is.

Veel techreuzen brengen wel transparency reports uit, maar dat is niet voldoende. De beslissingen die zij nu op eigen gezag moeten nemen, raken aan rechtsstatelijke dilemma’s over het beschermen van integriteit van het democratische debat, en vrijheid van meningsuiting. Dat zijn dilemma’s die veel te groot zijn om over te laten aan techreuzen en de staat alleen.

Er moet snel werk gemaakt van betere manieren om deze vitale infrastructuur in te bedden in de democratische rechtsstaat. Niet door ze met machtsvertoon onder staatscontrole te brengen zoals nu in Rusland gebeurt, juist niet. Maar wel door ze meer onder invloed te brengen van burgers, parlementen, rechters.

Dat is geen eenvoudige opgave. Het Rathenau Instituut gaf deze week een voorzet in het nieuwe rapport De stand van digitaal Nederland. Daarin formuleert het drie speerpunten voor een nieuwe digitaliseringsstrategie: krachtige wetgeving en toezicht, kritisch parlementair debat en zeggenschap van burgers over digitale innovatie. Dat zijn zinnige voorstellen, maar ook nog wat abstract.

Concreter werkt bijvoorbeeld Twitter aan plannen om meer zeggenschap te geven aan gebruikers, en de macht over het platform over te dragen aan een decentraal, open source netwerk. Www-uitvinder Tim Berners-Lee werkt aan plannen om door een ‘gedecentraliseerd’ web de macht van techreuzen te breken. Meer van dat soort projecten zijn nodig, net als democratisch debat over de toepassingen. Democratie kan niet met een gerust hart over worden gelaten aan Big Tech of de staat alleen, leert het Russische voorbeeld wel.