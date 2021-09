Rechtbank: marechaussee mag etnisch profileren bij vreemdelingentoezicht

De Koninklijke Marechaussee mag bij grenscontroles iemands vermeende etniciteit meewegen in het besluit om iemand uit de rij te halen en te controleren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld in een rechtszaak aangespannen door onder meer Amnesty International.

Middels controles probeert de marechaussee illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan en nationaliteit speelt hierbij volgens de rechtbank belangrijke indicator. Iemands vermeende etniciteit en huidskleur kunnen daarom een reden zijn tot controle. Zo’n check is dus geen discriminatie, aldus de rechtbank. Etnisch profileren mag echter niet de enige indicator zijn.

De organisaties die de rechtszaak hadden aangespannen tegen de marechaussee stelden dat mensen van kleur eerder uit de rij worden gehaald dan anderen. Zij willen dat dit stopt. De marechaussee stelt dat het selecteren van mensen van kleur geen discriminatie is, omdat dat niet de enige indicator is waarop ze deze persoon hebben geselecteerd. Onder andere het gedrag is nog een indicator.

De advocaat van de eisers zegt tegen persbureau ANP dat de uitspraak „een gemiste kans” is voor Nederland. „De deur voor discriminatie staat wagenwijd open. Dat is schadelijk, voor iedereen in Nederland, maar ook voor de marechaussee.” De organisaties gaan waarschijnlijk in beroep.

Lees ook: ‘Etnisch profileren is oneerlijk. De grens is bereikt’