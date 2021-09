Poolse regio trekt anti-lhbt-resolutie in na dreiging EU

Een regio in het zuiden van Polen heeft woensdag een anti-lhbt-resolutie ingetrokken, nadat de Europese Commissie dreigde geen subsidies te verlenen aan gebieden die zichzelf als ‘lhbt-vrije zone’ verklaren. Dat melden internationale persbureaus en Poolse media. Świętokrzyskie is de eerste Poolse regio die een dergelijke resolutie intrekt onder de dreiging Europese subsidie mis te lopen, al gebeurde dit eerder wel al in een aantal kleinere districten en steden in het land.

Meer dan honderd gemeenten, districten en provincies in Polen verklaarden zich in de afgelopen jaren „vrij van lhbt-ideologie” en namen daarbij verschillende, grotendeels symbolische resoluties aan. In Świętokrzyskie gebeurde dat voor het eerst in 2019, met een resolutie waarin werd gesteld dat de regio „zich verzet tegen pogingen om lhbt-ideologie te promoten in het openbare leven”. Dergelijke resoluties hebben geen invloed op de wet- en regelgeving in het land, maar zorgen volgens de EU wel voor stigmatisering en uitsluiting van de lhbt-gemeenschap.

Lees ook deze reportage over hoe het is om te leven in een Poolse ‘lhbt-vrije zone’

Vanuit de Europese Unie klonk al langer afkeer tegen dergelijke resoluties, omdat ze discriminerend zouden zijn en in strijd staan met Europese kernwaarden zoals gelijkheid. Eerder deze maand dreigde de Europese Commissie dan ook de subsidiestroom naar Poolse gebieden die zich hier schuldig aan maken, stop te zetten. In dat kader werden de gesprekken rond EU-financiering stopgezet met vijf regio’s, waaronder Świętokrzyskie.

Tuchtkamer

Een dag later verzocht Brussel het Europese Hof van Justitie bovendien om de Poolse hoofdstad Warschau een dwangsom op te leggen vanwege weer een andere kwestie. Die draait rond een omstreden tuchtkamer die Poolse rechters uit hun ambt kan zetten, salaris kan ontnemen of strafrechtelijk kan vervolgen. In juli oordeelde het Europese Hof dat Polen die tuchtkamer moet opschorten, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Ondertussen buigt het Poolse Constitutioneel Hof zich momenteel over de vraag of de Poolse grondwet zwaarder moet wegen dan de Europese. Een uitspraak hierover is inmiddels meerdere keren uitgesteld maar werd deze woensdag opnieuw verwacht. Eerder op de dag werd bekend dat er opnieuw geen uitspraak zal komen, de volgende zitting staat nu voor 30 september gepland. Als het Hof oordeelt dat de grondwet boven Europese verdragen staat, botst dat met de fundamenten van de EU.