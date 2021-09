Pianist Paul Lewis: Mahlers ‘Derde’ kleedt mij helemaal uit

Het begin van Beethovens Vierde Symfonie ontstak het muzikale vuur in Paul Lewis. De achtjarige zoon van een dokwerker in de havens Liverpool had die plaat geleend in de lokale bibliotheek. Eenmaal thuis droomde hij weg bij de trage golfslag van de eerste twee minuten. Toen was er plotseling die omslag. „Rriejam, rriejam, rriejam, rriejam, rriejam, rriemjam, rriejam, papapapapam”, zingt Paul Lewis. „Ergens opende zich een deur en mijn slaapkamer werd een ander universum. Ik voelde me door de noten gekend en begrepen. Vanaf dat moment groeide het besef dat een bestaan zonder muziek als epicentrum voor mij onmogelijk zou zijn.”

Veertig jaar later is Paul Lewis (49) een bekend concertpianist, wiens vertolkingen van Beethoven en andere Weense componisten wereldwijd bewondering oogsten. Onlangs bracht hij een tweede Haydn-album uit en dit weekend speelt hij in Amsterdam het Eerste Pianoconcert van Brahms in de ZaterdagMatinee. Hij omschrijft het als een rauw en open werk, vol van liefde en wanhoop.

Die eerste zware maten van Brahms ‘Eerste pianoconcert. Poeh! Net een plons in de rivier, een onderdompeling

„Brahms begon eraan vlak nadat zijn beste vriend, de componist Schumann, zelfmoord probeerde te plegen door in de Rijn te springen. Die eerste zware maten. Poeh! Net een plons in de rivier, een onderdompeling en daarna de stroming die aan je begin te rukken. En dan volgt dat tedere middendeel, een klankportret van Clara Schumann: mooi maar onaanraakbaar, een schoonheid die buiten bereik blijft. Het slot is een dans, maar in mijn beleving wel een desperate.”

Illusies creëren

Een vormende kracht in zijn muziekbestaan was de nu 90-jarige Oostenrijkse meesterpianist Alfred Brendel, wiens platen Lewis al in zijn kinderjaren uit de bibliotheek leende. „Een mythische figuur”, zegt Lewis. Totdat de twee elkaar begin jaren negentig ontmoetten bij een masterclass in Londen.

„Vanachter de vleugel zag ik zijn silhouet in het halfdonker vanuit de coulissen opdoemen. Het karakteristieke piekhaar, de zware bril. ‘Allemachtig’, dacht ik. ‘Dit is hem.’ Mijn verwachting was dat hij me zou aanraden te stoppen. Maar het tegendeel gebeurde: hij nodigde me uit om lessen bij hem te volgen. Het belangrijkste dat hij me bijbracht is - denk ik - dat we eerst musicus zijn en daarna pianist. Voor hem is de vleugel niet meer dan een gereedschap om kleur en klank te scheppen. Met die denkwijze kent het instrument geen grenzen meer, dan kun je er alles mee doen. Brendel laat je geloven dat een piano kan klinken als een fagot of kan zingen als een mens, hoewel het hamers zijn die tegen snaren slaan. Hij toonde me van dichtbij hoe je die illusies creëert.”

Haydn jongleert op een ongelooflijke manier met onze verwachtingen

Bij die eerste kennismaking in de masterclass stond Haydns Pianosonate nr.62 op de lessenaar bij Lewis, een stuk dat ook op zijn pas verschenen album staat, het tweede dat hij wijdt aan de veronachtzaamde werken van de oervader van het klassieke Wenen. „Ik hoor vaak dat zijn pianosonates niet behoren tot het box office dynamite. Haydn heeft de naam wat saai te zijn, niet erg opwindend. Maar het tegendeel is waar. Ik ken hem als de meest originele, verrassende en grappige componist, die op een ongelooflijke manier jongleert met onze verwachtingen. Haydn kan het publiek laten lachen. Dat fascineert me. Hij brengt klassieke luisteraars in een zone waar ze niet vaak komen. Maar Haydn schrijft evengoed gevoelvol en puur. En dat neemt me ook voor hem in.”

Brexit-woede

Met de Weense klassieken vestigde Lewis zijn naam. Zo trok hij jarenlang de wereld over met de sonates van Beethoven en Schubert, in zekere zin elkaars tegenpolen. „Beethoven werpt in zijn stukken doorgaans een vraag op, die hij ook daadwerkelijk beantwoordt. Zoals de meeste klassieken: de muzikale reis kent vaak een heldere bestemming. Schubert daarentegen geeft me altijd het gevoel van een open einde. Aan het slot hebben de vragen zich alleen maar vermenigvuldigd of verdiept. Dat maakt hem voor mij de meest menselijke componist. Een man van onze tijd ook, want de waarheid is dat we op veel vragen het antwoord schuldig moeten blijven.”

In die zin raakt muziek voor Lewis aan zaken die buiten het bereik liggen van woorden. „Beluister het langzame deel uit Beethovens Hammerklaviersonate of het slot van Mahlers Derde Symfonie, met de ondertitel ‘Wat de liefde mij vertelt’. Daar kan ik niet met droge ogen naar luisteren, dat kleedt me helemaal uit. En waarom weet ik niet. De tijdloze eenvoud zegt iets over de breekbaarheid van het menszijn, die zich lastig in woorden laat vatten, maar in muziek meteen helder wordt. En ze vertelt me ook dat die gevoelens van onzekerheid universeel zijn, dat ik daarin niet alleen ben, dat er iets hoopgevends voorbij - beyond - onze werkelijkheid ligt.”

En dat is nodig, want de dagelijkse werkelijkheid blijkt weerbarstig, zoals de voor Lewis onverteerbare realiteit van de Brexit. Twee jaar geleden vroeg hij de Ierse nationaliteit aan. Een van zijn grootouders was er geboren. In juni was het zover. Met zijn Noorse vrouw en drie kinderen emigreerde de pianist een maand later naar Oslo. „De redenen waren deels praktisch, maar ook principieel”, vertelt Lewis. „Ik ben nog altijd boos over alle leugens en valse beloften waarmee politici de breuk met Europa verkochten. Ze manipuleerden de angst onder de bevolking. En waarvoor? Wat heeft Brexit tot nu toe bewerkstelligd? Niks. Niemand kan er iets positiefs over zeggen.”

Schubert is voor mij de meest menselijke componist. Een man van onze tijd ook

Ook voor zijn kinderen vind hij deze verhuizing beter. „Het Britse onderwijs staat onder druk met zijn grootschaligheid en accent op feitenkennis. Ik schrok van de onvoorstelbare dorheid die de muzieksyllabus van mijn dochter ademde. Het verbaast me niet dat Britse kinderen het vak links laten liggen. Noorwegen is anders, daar koppelt de school bijvoorbeeld geschiedenis aan filosofie. Het opent deuren naar de verbeelding, naar manieren van denken die uitstijgen boven geestdodend academisme. En dat hebben we nodig.”

Paul Lewis vertolkt 25 september in de ZaterdagMatinee het Eerste Pianoconcert van Brahms met het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Karina Canellakis in het Concertgebouw Amsterdam. Ook vanaf 14 uur te beluisteren op Radio4.Inl: het Eerste Pianoconcert van Brahms met het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Karina Canellakis in het Concertgebouw Amsterdam. Ook vanaf 14 uur te beluisteren op Radio4.Inl: concertgebouw.nl