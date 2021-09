Opnieuw tegenslag transgenderzorg: ggz-instelling Stepwork failliet

De zorg aan transgender personen heeft een nieuwe klap te verwerken. Al jaren wordt de sector geplaagd door extreem lange wachttijden en felle kritiek van patiënten op hoe de zorg wordt georganiseerd. Bovendien werden door de coronapandemie operaties uitgesteld. Dinsdag kwam daar het faillissement bij van een van de grootste ggz-instellingen binnen de transgenderzorg, Stepwork.

Het rommelde al langer bij Stepwork, dat in 2017 werd opgericht. Volgens twee rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uit 2019 en 2020 ontbrak regelmatig informatie in medische dossiers en werden medicijnen verkeerd verstrekt. Eerder deze maand bleek uit onderzoek van tv-programma Zembla de omvang van de bestuurlijke chaos. Personeel werd maanden niet betaald, de boekhouding was niet transparant en nieuwe werknemers werden slecht begeleid. Veel personeel vertrok.

De directeur zou bovendien een oud-cliënt voor weinig geld voor zich hebben laten werken. Daarvoor werd hij onlangs drie maanden voorwaardelijk geschorst door de tuchtrechter, aldus Zembla. In een civiele procedure over dezelfde casus zou hij nog 100.000 euro moeten terugbetalen aan de oud-medewerker/cliënt.

Toen Stepwork de markt betrad, waren de verwachtingen hooggespannen. Het was een van de eerste zorgaanbieders die de transgenderzorg ‘decentraal’ opzette: Stepwork deed de psychologische behandeling van mensen die worstelen met hun genderidentiteit, maar voerde zelf niet de daaropvolgende hormoonbehandelingen of chirurgische ingrepen uit. Daarvoor verwees het door naar hormoonartsen in regionale ziekenhuizen en chirurgen in gespecialiseerde genderpoli’s of klinieken. Tot dan toe was het gebruikelijk dat het hele zorgtraject onder het dak van een academisch ziekenhuis plaatsvond.

Slecht management

Die decentrale aanpak bleek populair. In twee jaar tijd groeide het patiëntenbestand naar bijna zevenhonderd, op dat moment een derde van het totaal aantal transgender patiënten in de ggz. In 2019 telde Stepwork volgens het jaarverslag tien medewerkers en vier vestigingen.

In een patiëntenonderzoek van bureau Zorgvuldig Advies en patiëntenorganisatie Transvisie uit 2019 scoorde Stepwork goed. „Hun filosofie was gericht op laagdrempelige zorg, dicht bij de wensen van de patiënt”, zegt Michiel Verkoulen, van Zorgvuldig Advies, dat in 2018 door het ministerie van VWS werd aangesteld als ‘kwartiermaker’, die de transgenderzorg vlot moest trekken.

Alexandra Erné (52) koos in 2019 voor Stepwork „zodat ik zelf kon bepalen waar ik mijn behandeling kreeg”. Tot de dag van vandaag wachtte ze op een uitnodiging voor een gesprek. In de tussentijd had ze „totaal geen contact” met Stepwork, wat ze „juist voor deze vorm van geestelijke zorg” erg kwalijk vindt.

Het faillissement is wat Verkoulen betreft „geen aanklacht tegen het decentrale zorgmodel”. „Dat staat als een huis.” De transgenderzorg heeft zich afgelopen jaren sterk verspreid over het land, het zorgaanbod is flink gegroeid (alleen steeg de vraag nog harder).

Verkoulen wijt de problemen vooral aan slecht management. Zo onderzocht verzekeraar Zilveren Kruis in 2019 na klachten van verzekerden de facturen van Stepwork. In sommige gevallen bleek minder zorg te zijn geleverd dan op de factuur vermeld stond. Dat resulteerde in een terugvordering van 130.000 euro aan onrechtmatige declaraties, die tot op heden nog niet is betaald, volgens een woordvoerder van Zilveren Kruis.

‘Donderslag bij heldere hemel’

Door de administratieve chaos is niet duidelijk hoeveel patiënten Stepwork precies behandelde op het moment van faillissement. Het bedrijf was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Zorgverzekeraars proberen momenteel met de curator overzicht te krijgen van het aantal patiënten en wachtenden.

Volgens Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in de regio, kan de lopende zorg van Stepwork nog even doorgaan. De grote vraag is wat er met de mensen op de wachtlijst gebeurt, nu alle aanbieders kampen met een lange rij wachtenden. „Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat zij niet bij andere aanbieders onderaan op de wachtlijst komen”, zegt de woordvoerder van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraars vragen wachtenden om enkele dagen geduld te hebben, tot meer duidelijk is geworden. „Als mensen zich ergens anders gaan aanmelden, is de kans groot dat ze onderaan komen te staan.”

Voor Alexandra Erné, die bijna twee jaar op de wachtlijst stond van Stepwork, komt het faillissement als een „donderslag bij heldere hemel”. Hoe ze nu haar doorverwijzing krijgt, weet ze even niet. Ze denkt erover om met de overwaarde van haar huis behandelingen in Thailand te bekostigen.