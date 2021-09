Oogstrelende musical ‘Diana & Zonen’

Diana & Zonen is de musical waarvan je verwacht dat ‘ie al jaren op West End speelt, maar deze voorstelling over ‘Lady Di’ is toch echt een Nederlandse productie. De voorstelling zoomt in op Diana’s zoon Harry en zijn relatie met actrice Meghan Markle. Deze liefde zorgt voor opschudding binnen het koningshuis en de sensatiepers duikt er bovenop - vergelijkbaar met jaren eerder rond Diana en prins Charles.

Scriptschrijver Dick van den Heuvel laat Diana (mooie rol van Marlijn Weerdenburg) over het graf heen spreken met haar zoons. Ze geeft ongevraagd advies en deelt haar ervaringen met de ‘royalties’. Vooral Harry (Freek Bartels) heeft haar dood nog niet verwerkt: hij zit beschonken met haar urn op de grond en foetert zijn moeder uit. Daar zitten sterke momenten tussen, waarop de rouw mengt met monarchiekritiek.

Maar aanvaringen worden wel heel vaak herhaald. Dat doet afbreuk aan de spanning, die regisseur Frank Van Laecke eerst goed opbouwt door de prille relatie van Harry en Meghan (Danique Graanoogst) te volgen en inkijkjes te geven in de verhoudingen in het koningshuis. Krachtig is de scène waarin Meghan twijfelt over haar relatie met de prins: ‘Jij leidt een leven vol verplichting / in een hele andere richting / kun je mij wel aan?’

Diana & Zonen komt uit de koker van MediaLane, de nieuwe producent die vorig jaar spektakel-voorstelling Hello Dolly! bracht. Een overeenkomst tussen deze producties zijn de sterke ensemblescènes en de oogstrelende vormgeving. Visueel is Diana & Zonen tot in de puntjes verzorgd, met kostuums van Yan Tax en een decor van Carla Janssen Höfelt. Door hun ontwerpen voel je de beklemming van een leven tussen paleismuren.