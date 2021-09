Geld verdienen terwijl je op het terras zit: is een passief inkomen genereren echt zo makkelijk?

Zelfstandig juridisch adviseur Linda Makaij (33) besloot drie jaar geleden halve dagen te gaan werken. Minder uren betekende ook minder geld. Dat moet anders kunnen, dacht ze. En dus begon ze een paar maanden geleden te experimenteren met een verdienmodel waarmee ook geld binnenkomt op de momenten dat ze niet aan het werk is. „Ik heb een webshop ontwikkeld waar ik templates[sjablonen] verkoop voor zelfstandig ondernemers”, legt ze uit. „Denk aan een template voor een juridisch kloppende sommatiebrief. Wanneer iemand zijn factuur niet betaald krijgt, kan hij of zij bij mij voor 29 euro zo’n brief kopen. Zelf hoeven ze dan alleen maar hun naam en bedrijfsnaam in te vullen.”

Écht rijk wordt ze er nog niet van. „Ik heb nu honderd templates verkocht. Maar ik ben dan ook pas net begonnen.”

Wat Makaij verdient met haar webshop, valt onder de noemer passief inkomen. Ofwel: geld dat je verdient zonder dat je er op dat moment voor hoeft te werken. Dat kan door te beleggen, je huis te verhuren, of door geld en tijd te investeren in iets wat je later kunt verkopen. Een e-book bijvoorbeeld, of een onlinecursus.

De interesse voor passief inkomen groeit. Zeker sinds veel mensen door corona zonder werk kwamen te zitten. „Het is tot veel mensen doorgedrongen dat je plotseling je baan of klussen kan verliezen”, zegt Patrick Verwijmeren, hoogleraar corporate finance aan de Erasmus School of Economics. „Daardoor voel je je kwetsbaar. Niet zo gek dat je dan op zoek gaat naar alternatieve inkomstenbronnen.”

Financiële goeroes doen het bovendien lijken alsof passieve inkomsten voor het grijpen liggen. YouTube staat vol filmpjes over hoe je met minimale inspanning rijk kunt worden. In boeken als The 4-hour Workweek en Rich Dad Poor Dad wordt stap voor stap uitgelegd hoe ook jíj́ financieel kan binnenlopen zonder je het schompes te werken.

Webshop bouwen

Maar is het écht zo makkelijk ? „In ieder geval een stuk makkelijker dan vroeger”, zegt Verwijmeren. „Vroeger kon je een boek schrijven of een liedje componeren en leven van de royalty’s. Maar dat was voor maar een paar mensen weggelegd.”

Door internet zijn de opties toegenomen. „Je kunt bijvoorbeeld zelf een webshop bouwen en geld verdienen met advertenties.” Daarnaast heeft digitalisering ervoor gezorgd dat producten en diensten steeds meer ‘schaalbaar’ zijn. „Online kun je oneindig veel mensen bereiken. Hierdoor kun je een dienst of product honderden, duizenden of zelfs miljoenen keren verkopen.”

Dat doet ook ondernemer Daphne Bargeman (26). Ze is sinds drie jaar eigenaar van drie webshops, heeft een onlinecursus ontwikkeld over het beheren van een webshop én is coach passief inkomen. Op de dag van dit interview heeft ze 200 euro verdiend. „En dat terwijl ik de hele dag op het terras heb gezeten.”

Twee van haar webshops runt ze op affiliatiebasis. Dat betekent dat ze de producten van andere ondernemers promoot en zelf een deeltje krijgt van de winst. „Dat scheelt veel kosten, want ik hoef geen opslagruimte te huren.”

Niet elke winkeleigenaar is even goed in onlineverkopen en daar maakt Bargeman slim gebruik van. „Ik ben enorm goed met Google en eindig altijd heel hoog in de zoekmachine. Hierdoor zorg ik voor veel goede klanten.”

Anderhalf jaar geleden schreef Bargeman een e-book. „Het gaat over de meest gemaakte fouten door bruidsparen en telt zo’n vijftien pagina’s. Ik ben een tijdje weddingplanner geweest, vandaar.” Ze schreef het boek in drie uurtjes en zette het voor 7 euro te koop op haar site. Inmiddels heeft ze vierhonderd exemplaren verkocht, goed voor bijna 3.000 euro. Daarnaast verdient ze met haar onlineplatform ‘Hoe beheer je een webshop’ maandelijks 500 euro en haalt ze inkomsten uit haar onlinecursussen voor mensen die willen leren over passief inkomen. Voor 350 euro krijgen leden drie maanden toegang tot alle video’s en opdrachten van de cursussen. Hieraan heeft Bargeman hooguit een kwartiertje werk per dag. „Mijn cursussen bestaan grotendeels uit video’s die ik al heb opgenomen. Ook alles binnen mijn onlineplatform is geautomatiseerd.”

Lees ook: Met het nieuwe werken kun je ontsnappen aan de Randstad

Tijd investeren

Klinkt ideaal, zeker als je je bedenkt dat Bargeman per maand zo’n 10.000 euro omzet. Maar dat ging niet vanzelf. „In het begin heb ik extra veel tijd moeten investeren in het ontwerpen van mijn onlinecursussen”, legt ze uit. „Ik heb eerst alle filmpjes gemaakt en vervolgens een onlineplatform gebouwd. Daar kwam een hoop techniek bij kijken. Dat ging met vallen en opstaan. Veel mensen die een passief inkomen nastreven, haken dan al af.”

In het geval van Bargeman hebben de uren die ze stak in de opbouw van haar onlinebedrijf zich dubbel en dwars terugbetaald. Dat is lang niet altijd het geval. „Je moet iets bieden wat zo uniek is dat mensen ervoor willen betalen”, zegt Verwijmeren. „Er is geen enkele garantie dat de cursus of het product dat jij biedt een succes wordt.”

Hij raadt dan ook aan je tijd én geld over meer inkomstenstromen te spreiden. „Online-inkomsten kennen enorme pieken en dalen. Een onlineproduct kan even een enorm succes zijn, maar als een concurrent met iets beters komt, ben je net zo snel terug bij af. Alle ondernemers die ik ken, hebben naast hun passieve inkomen ook gewoon een actief inkomen.”

Minstens zo belangrijk als risico spreiden, is investeren in je bereik. „Je kan de meest unieke en fantastische onlinecursus geven, maar als niemand je kent, schiet je daar niks mee op.”

Linda Makaij (33) heeft een webshop opgezet waar ze sjablonen voor zelfstandig ondernemers verkoopt, denk daarbij aan bijvoorbeeld een sjabloon voor een juridisch kloppende sommatiebrief. Foto Dieuwertje Bravenboer

Onlinecursussen

Ondernemer en voormalig journalist Renée Lamboo (36) werkte eerst drie jaar aan haar naamsbekendheid, voordat ze haar eerste onlinecursus lanceerde. Samen met haar man runt ze sinds 2017 de website PorteRenee. Ze schrijven artikelen en maken podcasts over alles wat met geld te maken heeft. Van besparen op je boodschappen tot tips over beleggen. Elke dag publiceren Lamboo en haar team twee gratis artikelen. Ook hun wekelijkse podcasts zijn gratis te beluisteren. Tot twee jaar geleden haalden ze hun inkomsten uit commerciële samenwerking met partijen als a.s.r. verzekeringen en ABN Amro. „Wij maken in samenwerking met merken die bij ons passen content die voor onze volgers interessant is.” Twee jaar geleden lanceerden ze hun eerste onlinecursus, over hoe je grip kan krijgen op geld. Sindsdien hebben ze alleen al aan cursussen 100.000 euro omgezet. Daar gaan nog belasting en personeelskosten van af.

„We hebben een behoorlijk groot bereik”, aldus Lamboo. „Onze podcasts worden wekelijks door vijfduizend mensen beluisterd en onze site telt tweehonderdduizend unieke bezoekers per maand.”

Maar Lamboo en haar man hebben eerst heel hard geïnvesteerd in gratis content. „Hierdoor weten mijn volgers al dat ik waardevolle tips geef. Laatst zag ik iemand met 234 volgers op Instagram die een onlinecursus probeerde te verkopen. Dan denk ik: daar ben je toch nog lang niet aan toe?”

Lamboo mag met haar onlinecursusen misschien een flinke ‘passieve’ omzet draaien, minder werken doet ze toch niet, mede door alle nieuwe content waar ze steeds aan werkt. „Gemiddeld werk ik tussen de dertig en vijfenveertig uur per week.” Maar op haar lauweren rusten is dan ook niet haar doel. „Het liefst maken we zoveel mogelijk content die onze volgers verder helpt. We willen bijvoorbeeld een app lanceren. Dat kost veel geld en betalen we van de inkomsten uit cursussen.”

Bargeman hoopt wél in de toekomst minder te kunnen werken. Op dit moment werkt ze vierentwintig uur per week, maar het is de bedoeling dat ze dit kan terugbrengen naar zestien. „Maar dan wel met een dubbele omzet.”

Komt er ooit een dag waarop ze helemaal niets meer gaat doen? „Ik denk het niet. Daarvoor vind ik mijn werk veel te leuk. Ik ben altijd bezig met het creëren van nieuwe verdienmodellen.”