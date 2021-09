Ongevaccineerde Bolsonaro moet in New York op straat eten

Als rechtgeaard rechts-populist laat Jair Bolsonaro zich niet inenten tegen Covid-19 en zaait hij al maanden twijfel over de vaccins. Zijn immuunsysteem, stelt de Braziliaanse president, is van zichzelf sterk genoeg om het virus af te slaan, zeker nadat hij het vorig jaar zelf al opliep.

In principe was hij deze week daarom niet welkom bij de VN-jaarvergadering in New York: dat hanteert een zogenoemd ‘eresysteem’ waarbij aanwezigen met het activeren van hun toegangspasje beloven dat ze volledig gevaccineerd zijn.

Lees ook deze reportage: Dagelijks nieuwe sterfterecords: zo beroerd gaat het in Brazilië

Bolsonaro lijkt die code geschonden te hebben door dinsdag de Algemene Vergadering toe te spreken, in de grote zaal. Daarbij ging hij maar kort in op de pandemie, die in zijn land al 590.000 levens eiste. Wel verklaarde hij: „We steunen vaccinatie-inspanningen. Echter, mijn regering is geen voorstander van vaccinatie- of gezondheidspaspoorten of andere vaccingerelateerde verplichtingen.”

Streng vaccinatiebeleid

Die afkeer van coronapassen lieten de president en zijn delegatie ook buiten het VN-gebouw blijken. New York, dat een streng vaccinatiebeleid heeft, was daar een zeer geschikt decor voor. Zo at de president zondagavond demonstratief een pizzapunt op de stoep van een pizzeria – binnen was hij niet welkom zonder prikbewijs. Een minister deelde er een foto van op Twitter met als enig commentaar: „Chic dineren in NYC.”

Het rechtse Fox News berichtte erover onder de kop „Braziliaanse president gedwongen buiten pizza te eten”. Wat de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio weer deelde op Twitter met de tekst: „En we zouden het zo weer doen!” Eronder zette hij een link naar alle priklocaties in zijn stad.

Dat Bolsonaro niet van plan is zich te laten vaccineren, bleek maandag ook tijdens een onderhoud met Boris Johnson. De Britse premier bood hem een shot AstraZeneca aan. Bolsonaro sloeg dat lachend af: „Nog niet.” (NRC).

Lees ook dit artikel: Geen land blijkt immuun voor de coronachaos waarin Bolsonaro Brazilië laat wegzinken