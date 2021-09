Op het parkeerterrein van ‘strand Hargen’ vond een gezamenlijke oefening plaats van het Rode Kruis en de Reddingsbrigade. Het motregende bij een frisse temperatuur. Bij de opgang naar het strand stond een ambulance met een aantal uitgeklapte brancards. Vier Rode-Kruisvrijwilligers wachtten op nadere instructies. Ik (man, grijs, 68, handdoek om de nek) groette de vrijwilligers, waarop een van hen mij toevoegde: „U gaat toch niet zwemmen?” „Jazeker”, antwoordde ik en liep door. Na ongeveer 15 meter, maar door de zuidwestenwind binnen gehoorsafstand, hoorde ik: „Dat is ons eerste slachtoffer.”

