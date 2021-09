Hardlopen over onverharde paden door de bergen, bossen en sneeuw

In korte broek en regenjasjes lopen we door de sneeuw, omgeven door kolossale grijze bergen met witte toppen. Mistflarden verhullen het uitzicht. De capuchon gaat op tegen de regen. Dit is niet wat ik me had voorgesteld, toen ik de foto’s op de website zag, van zongebruinde mensen die door groene Alpenweiden rennen onder een strakblauwe hemel. Mijn handen zijn ijskoud in mijn natte handschoenen. „Zulk slecht weer hebben we nog nooit gehad”, zegt Allard van Lingen, en tuurt voor zich uit. Hij is ’international mountain leader’: Van Lingen heeft een internationaal erkende opleiding voor bergsportbegeleiders afgerond. „Pas op rond die grote keien. Die zijn opgewarmd door de zon, waardoor de sneeuw eromheen gesmolten is. Daar zak je zo weg.”

Het is zondag 4 juli en het is de eerste dag van mijn trailrunweek. Ik ben mee met een groepsreis. We zijn met z’n twaalven, vijf vrouwen en zeven mannen, waaronder organisator Jantiene van Lingen van bergtrails.com en haar man Allard, die ons veilig over de paden gidst. Hun wolfshond Tomo rent als dertiende man voor ons uit. In zes dagen lopen we via smalle, onverharde bergpaden van hut naar hut, door de Italiaanse en Zwitserse Alpen. Met bepakking. De tocht start en eindigt in Riale, een Italiaans gehucht op 1.760 meter hoogte in het noorden van de gemeente Formazza. Per dag leggen we tussen de 11 en 19 kilometer af, hardlopend waar het kan, en maken we gemiddeld duizend hoogtemeters. Eenmaal aangekomen bij de hut kun je je rugzak droppen en kan de fanatiekeling licht bepakt nog een extra lus lopen.

Wie mee wil met deze week, moet een halve marathon binnen de twee uur kunnen lopen. Over die vereiste hardloopconditie maak ik me geen zorgen. Ik loop vijftien jaar hard, train vijf keer per week en loop fatsoenlijke tijden op de vijf kilometer tot aan de marathon. Maar bij ‘trailen’ komt meer kijken: hoogtemeters, technische routes vol keien, beekjes en sneeuw. In Nederland is het lastig je daarop voor te bereiden. Ik mag dan een ervaren hardloper zijn, het is moeilijk inschatten hoe zo’n trailweek me zal vergaan.

Foto Berend Jan Bel

Rennen met bepakking

„Dus jij loopt wedstrijden over de weg? Die prestatiedrang, daar ben ik helemaal klaar mee. Ik wil me niet bezighouden met een eindtijd, maar gewoon genieten van de omgeving”, zegt een van de deelnemers tijdens de eerste kennismaking. Helder. Mijn type hardloper, de prestatiegerichte variant, is in de minderheid deze week. Trailrunnen is een subcultuur van het hardlopen waarin afstand, snelheid en eindtijden er niet toe doen. Je onderdompelen in de natuur staat op één. Nog een verschil: na een trailruntraining vloeien de wijn en het bier rijkelijk. Bij de hutten staan geen eiwitshakes klaar.

Naast mij is er nog iemand voor het eerst mee, de rest van de groep kent elkaar én kent het lopen door de bergen. Zal ik elke dag de hekkensluiter zijn? Nieuwkomer of niet, mijn rugzak is uiterst professioneel ingepakt. Na de eerste tocht door regen en wind is meteen duidelijk hoe belangrijk goede kleding en materiaal is. Loopschoenen met goed profiel, hardloopkleding voor alle omstandigheden, een droge outfit voor in de hut, EHBO-set met isolatiedeken, snelverband en ibuprofen, energierijke repen voor onderweg, een waterzak van minstens anderhalve liter, wasmiddel om je shirt en sokken uit te wassen, het zit er allemaal in. Je wil zo weinig mogelijk spullen mee, elke kilo aan bagage moet je immers zelf de berg opzeulen, maar je moet jezelf bij extreme omstandigheden wel kunnen redden. Ontbijt, lunch en avondeten kun je ervan aftrekken, dat krijg je bij de hut. Mijn rugzak weegt zeven kilo, inclusief water. De eerste kilometers met bepakking vallen niet mee. Hoe strak ingesnoerd ook, de rugzak schuurt over mijn onderrug. Een reisgenoot ziet me wrijven. „Zorg ervoor dat je de pijnlijke plekjes meteen afplakt met tape”, adviseert hij. ‘s Avonds zie ik in de spiegel het wondje op mijn rug.

Trailrunnen in het kort Hardlopen over onverharde paden door de bergen, bossen, sneeuw of dwars door de velden, het liefst met flink wat hoogtemeters: dat is trailrunnen. Genieten van de route staat voorop, je snelheid of eindtijd doet er niet toe. De eerste races stammen uit de jaren zeventig, en werden in de Verenigde Staten georganiseerd. In Europa kwam er pas een ‘trailrungolf’ op gang na de eerste editie in 2003 van de inmiddels beroemde Ultra Trail du Mont Blanc. Sinds 2013 is er een officiële internationale instantie, de International Trail Running Association (ITRA), die de sport promoot. De ITRA schat dat er wereldwijd 20 miljoen trailrunners zijn. Ook in Nederland verruilen steeds meer lopers het asfalt voor trails. Op trail-running.eu en mudsweattrails.nl vind je kalenders met Nederlandse evenementen, variërend in afstand van 5 tot meer dan 100 kilometer. Ook een trailruntrip maken? Bekijk dan de websites van bijvoorbeeld Bergtrails, MudSweatTrails of 360° Explore.

Klauteren en klimmen

Op een reis als deze is kunnen socializen een pré. In een hut ontloop je elkaar niet. We eten samen, lopen samen, slapen in meerpersoonskamers met stapelbedden (oordopjes stonden niet voor niets op de paklijst). En niet elke berghut heeft een douche. Ongewassen schouder aan schouder zitten, terwijl je je soep en aardappelpuree naar binnen lepelt, daar moet je tegen kunnen. Wel of geen douche, de sfeer is elke avond uitgelaten. In dit gezelschap valt altijd wat te ginnegappen. „Hoe hoog zitten we hier?”, vraagt iemand als we na twaalf kilometer trailen in de Zwitserse hut Corno Gries zijn aanbeland, op 2.338 meter hoogte. „Ongeveer vijftig centimeter”, zegt een ander, wijzend op zijn houten stoel. De mannen bulderen van het lachen. Ik lach mee. Ondertussen zijn de wat rustigere types in een vrij serieus gesprek verwikkeld. Het is even zoeken naar mijn eigen rol in dit geheel, als iemand die van nature wat rustiger is, zonder zichzelf direct introvert te noemen.

Op de derde dag word ik wakker met spierpijn in mijn heupen en bovenbenen, het resultaat van 19 kilometer met 1.160 meter klimmen. Vier uur pure krachttraining. Mijn asfaltbenen moeten hier nog aan wennen. De krachttraining die ik normaal gesproken in de sportschool doe, helpt vast, maar klauteren en klimmen over rotsblokken is een vak apart. Je hebt hier meer aan bergervaring dan aan een marathon op je naam. Ik leer met korte pasjes lichtvoetig van de ene naar de andere steen te springen. En dan gelijk door. „Mocht er een steen los liggen, dan ben je alweer onderweg naar de volgende voor je ervanaf kiepert”, legt Allard uit.

Normaal gesproken ben ik huiverig voor overbelastingsblessures vanwege de monotone beweging die hardlopen is. Hier in de bergen is elke stap gelukkig anders, maar dat is meteen ook riskant. Op de vijfde dag laat ik uit voorzorg mijn enkel intapen, nadat die gisteren een kleine zwieper maakte. Met enige snelheid naar beneden rennen over een met keien bezaaid paadje zonder te zwikken, is een hele kunst. De paden vragen om coördinatie en concentratie, en dan wil je tegelijkertijd ook nog om je heen kijken naar het fenomenale landschap. Want ja, daar is het natuurlijk allemaal om te doen. We lopen door maanlandschappen waar steenbokken over de rotsen springen, dan weer langs sneeuwvelden met ijsmeren. En ja hoor, we komen ze tegen, de groene Alpenweiden waar gele en paarse bloemen op de helling bloeien. Als de zon eindelijk doorbreekt, kunnen we ons geluk niet op. „Je gaat hartstikke goed! Goede techniek ook!” Organisator Jantiene van Lingen, loopt al een tijdje achter me. Aangemoedigd door haar opmerking hop ik vrolijk verder van steen naar steen.

Foto Sanne Vinks

Afdalen doe je samen

Op lastige afdalingen laat de groepsdynamiek zich pas echt goed zien. Wanneer de ervaren bergrenners de beginnende berggeiten naar beneden helpen, verdwijnen comedy acts naar de achtergrond. Op zulke momenten is het pure ernst. „En nu je rechtervoet op deze steen zetten, ja goed zo. Met je linkerhand kun je nu die richel pakken. Nu langzaam laten zakken. Voorzichtig. Je bent er al!” Zonder kleerscheuren sta ik na een half uur afdalen langs een rotshelling weer op het pad. Wanneer iedereen beneden is, geeft Allard ons een high five. „Jullie krijgen van mij allemaal een dikke 11!”, zegt hij, en zucht. „Dit zijn de ervaringen die trailrunnen zo bijzonder maken, vind je niet?” Er wordt instemmend geknikt.

Na zes dagen trailen door de Alpen heb ik geen spierpijn meer. Na de vierde dag is de pijn al verdwenen en komt niet meer terug, ook al lopen we nog twee dagen door. De rugzak en ik zijn één geworden, ik voel me oersterk en vol zelfvertrouwen. „Nu is het zaak om goed te eten en te herstellen”, drukt Jantiene ons op het hart, voordat we afscheid nemen. Het kan zomaar gebeuren dat je één of twee kilo kwijtraakt op zo’n actieve vakantie: er valt soms bijna niet op te eten tegen het calorieënverbruik.

Maar lang zal de rust niet duren. Eind september staat voor mij de marathon van Berlijn op het programma – terug naar de wedstrijden en de jacht op persoonlijke records. Terug op het vlakke asfalt.