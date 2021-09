Muur van lava beweegt naar zee

Vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma is nog lang niet uitgeborreld, en dat was in de nacht van dinsdag op woensdag goed merkbaar. Metershoge lava spuwde de lucht in en kleurde de hemel rood. Ook inwoner Marcel Jacobs kon de zware nachtelijke vulkaanexplosies voelen. Zondag was hij in zijn woonplaats Los Llanos, op zo’n half uur rijden van de vulkaan, nog getuige van de eerste uitbarsting, die goed te zien was vanaf zijn dakterras. Nu zit hij tijdelijk bij vrienden in het noordelijke Puntagorda. „Mijn woning staat gelukkig nog overeind. Zaterdag ga ik even kijken”, zegt hij kalm.

Bij de laatste uitbarsting van de Cumbre Vieja in 1971 overleed een inwoner die te dichtbij kwam tijdens het fotograferen van lavagolven. Hij was het enige slachtoffer. Deze keer zorgt de vulkaanuitbarsting voor veel meer onrust, omdat de lavastroom langs bewoond gebied trekt. Er zijn nog geen doden gevallen, wel moesten tot nu toe ruim zesduizend inwoners worden geëvacueerd.

Als de lavastroom de zee bereikt kan dat meer explosies en giftige gassen veroorzaken

Na de uitbarsting ontstond begin deze week door een nieuwe aardbeving een spleet in de vulkaan, waardoor er nu nog meer lava uitstroomt. Volgens het vulkanisch instituut van de Canarische Eilanden is het gevaar dan ook nog niet geweken. „De seismische activiteit van de vulkaan is toegenomen”, liet het instituut weten aan persbureau Reuters, en dus wordt het evacueren van inwoners aan de westkant van het eiland voortgezet.

Evacuatie in de wijk Todoque in Los Llanos de Aridane. Foto EPA

Experts voorspellen dat de lava een dezer dagen de zee bereikt en waarschuwen dat dit meer explosies en wolken van giftige gassen kan veroorzaken. De autoriteiten hebben uit voorzorg het gebied waar de lava stroomt afgesloten.

De lava bereikt plek die voor irrigatie nodig is. Foto AP

De lavastroom was sinds de uitbarsting ook in een slakkentempo onderweg naar de wijk Todoque. Inwoners mochten daar dinsdag in allerijl, onder begeleiding van hulpdiensten, enkele bezittingen uit hun huis meenemen. Verstrooid pakten mensen hun belangrijkste bezittingen en verlieten hun woning, niet wetend wat ze bij terugkeer zullen aantreffen. Woensdag drong de metershoge lavamuur delen van Todoque binnen. Op beelden is te zien hoe de lava een hap heeft genomen uit de muren van een onder toeristen populair restaurantje.

Tot nu toe is een gebied van 154 hectare verloren gegaan en zijn ruim driehonderd woningen verzwolgen. Ook vrienden van Marcel Jacobs zijn hun huis kwijt. „Vorige week waren we daar nog op bezoek voor een barbecue”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af naar het Spaanse eiland af te reizen. Maar de autoriteiten op La Palma willen niet dat mensen nu wéér wegblijven. „We hebben een enorme klap gehad door de coronacrisis. Mensen bleven weg, terwijl het eiland draait op toerisme. Als mensen nu ook nog eens wegblijven door de vulkaan, is dat een extra harde klap”, vertelt Jacobs.

„Het is nu de vraag hoelang het duurt voordat de lava in zee stroomt en we ons leven weer kunnen oppakken”, besluit Jacobs. Volgens wetenschappers kunnen de uitbarsting en naweeën nog maanden duren.