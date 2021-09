Marechaussee helpt grensbewaking Litouwen tegen illegale migratie

De Koninklijke Marechaussee ondersteunt een grensbewakingsmissie van de Europese Unie bij de grens tussen Wit-Rusland en Litouwen om illegale migratie te voorkomen. De Nederlandse krijgsmacht levert zes marechaussees, vertelt de woordvoerder van die dienst woensdag. De missie met tientallen Europese grenswachters is opgezet vanuit de Europese grensagentschap Frontex omdat het aantal migranten dat via Wit-Rusland de Europese grens overstak, is toegenomen.

In de eerste week van juli werden er in Litouwen al meer dan achthonderd illegale grensoverschrijdingen geregistreerd, meldt Frontex. De migranten zijn vooral afkomstig uit landen als Irak en Afghanistan, blijkt uit de cijfers van de marechaussee. Ook de grens tussen Wit-Rusland en Polen wordt veel gebruikt om de Europese Unie binnen te komen. Volgens de Nederlandse krijgsmacht zijn in Nederland twee mensen geregistreerd die via deze route aankwamen en hier asiel hebben aangevraagd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst onderzoekt nog of zij kunnen blijven.

Binnen de Nederlandse grenzen controleert de marechaussee ook op illegale migratie. „Als we weten dat er veel mensen aankomen met een bepaalde auto via Duitsland, controleren we extra scherp op die route. Als er juist mensen met het vliegtuig vanuit Polen aan lijken te komen in Nederland, controleren we daar steekproefsgewijs”, aldus de woordvoerder. In Polen is nog geen Frontex-missie actief, waardoor daar vooralsnog geen aanvullende grensbewaking is ingezet.

Lees ook: Migratiecrisis aan de grens komt de Poolse regering niet slecht uit