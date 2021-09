Macron stuurt Franse ambassadeur terug naar VS na gesprek met Biden

De Franse president Emmanuel Macron stuurt zijn ambassadeur in de Verenigde Staten terug naar Washington. Dat melden het Witte Huis en het Élysée woensdag in een gezamenlijke verklaring. Frankrijk had de ambassadeur afgelopen week teruggetrokken nadat de VS een militaire alliantie sloten met Australië en het Verenigd Koninkrijk. Na een telefoongesprek woensdag tussen Macron en de Amerikaanse president Joe Biden is de lucht tussen de NAVO-bondgenoten enigszins geklaard.

Met het sluiten van de alliantie, het zogeheten AUKUS-pact, blies Australië een deal met Frankrijk af voor de aankoop van onderzeeërs. Biden erkent nu dat het beter was geweest als hij en Macron als bondgenoten hadden overlegd over hun strategische belangen in de Indo-Pacifische regio. In hun telefoongesprek hebben de twee staatshoofden afgesproken eind oktober verder te praten over de kwestie als ze elkaar fysiek ontmoeten in Europa. Vooruitlopend daarop gaat de Franse ambassadeur volgende week weer terug naar Washington voor overleg met Amerikaanse regeringsmedewerkers.

Vorige week noemde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian het sluiten van het AUKUS-pact en het afzeggen van de aankoop van de onderzeeërs door Australië nog een „een mes in de rug”. Met de nu geannuleerde verkoop van twaalf onderzeeërs aan Australië was een bedrag van 56 miljard euro gemoeid en zit Frankrijk daardoor met een flinke financiële kater. Het is onduidelijk of de Franse ambassadeur die uit Australië is teruggehaald, ook mag terugkeren.