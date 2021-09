‘Maak vliegen niet alleen voor superrijken’

Europese beleidsmakers moeten andere keuzes maken om de duurzaamheid in de luchtvaart te stimuleren. Richt niet alle aandacht op biokerosine, vliegtuigbrandstof gemaakt van frituurvet, snoeiafval en andere plantaardige grondstoffen. Beloon luchtvaartmaatschappijen die investeren in nieuwe, schone technologie. En hef niet zulke hoge belastingen dat vliegen „alleen nog voor de superrijken is” weggelegd.

Dat betoogde Johan Lundgren, bestuursvoorzitter van easyJet, deze week in Toulouse. Hij sprak met journalisten tijdens een congres van vliegtuigfabrikant Airbus. „Het is obsceen als klimaatmaatregelen tickets zo duur maken dat hardwerkende mensen, studenten, gepensioneerden niet meer kunnen vliegen.”

De topman van de Britse budgetmaatschappij is kritisch over de accenten die de Europese Commissie legt om de luchtvaart te verduurzamen. De maatregelen – die onder meer werden vastgelegd in het ‘Fit for 55’-pakket – lijken volgens Lundgren vooral maatschappijen te raken die korte en middellange afstanden vliegen binnen Europa, zoals easyJet.

„Zo is er veel druk om het vliegtuig te verruilen voor de trein als de vlucht korter is dan drie uur. Maar het spoor in Europa is niet zo uitgebreid als mensen denken. Je moet investeren in rails, maar de aanleg van nieuwe spoorwegen heeft ook een grote impact op het klimaat.”

Gelijke behandeling is noodzakelijk, aldus Lundgren. „Iedereen moet bijdragen. Niet alleen de maatschappijen die op korte afstanden vliegen.” Ook langeafstandsvluchten moeten wat hem betreft vallen onder wetgeving als het Europese emissiehandelssysteem, de voorgestelde kerosinebelasting van de EU en de beoogde verplichting om biobrandstof bij te mengen bij gewone kerosine. Op dit moment is onzeker in hoeverre het lukt ook vluchten van buiten de EU te laten vallen onder de klimaatregelen van het ‘Fit for 55’-pakket. Volgens de particuliere organisatie Transport & Environment zijn langeafstandsvluchten, een tiende van het totaal, verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot.

Uniformen van plastic

In Toulouse vertelde Lundgren hoe easyJet probeert duurzamer te werken. Dat varieert van uniformen voor de bemanning gemaakt van gerecyclede plastic flessen, via compensatie van uitstoot door bomen planten, tot efficiënter vliegen om brandstof te besparen en uitstoot en geluidshinder te beperken. Maar voor efficiënt vliegen heb je ook medewerking van de autoriteiten nodig.

Lundgren benadrukte het belang van een herinrichting van het Europees luchtruim om sneller, zonder omwegen te kunnen vliegen. Het is cruciaal, stelt Lundgren, dat de Commissie en nationale overheden hun ‘Single European Sky’ verwezenlijken. Dat is een al jaren bediscussieerd plan voor efficiënter vliegverkeer, voor betere ‘snelwegen in de lucht’. Lundgren: „Als de luchtvaartmaatschappijen meer rechtstreekse, dus kortere routes vliegen, kan dat de uitstoot van de Europese luchtvaart tot 11 procent verminderen.”

Lees ook deze uitleg over brandstof: Vliegen op frituurvet

Het Europese beleid is volgens Lundgren nu te veel gericht op biokerosine (sustainable aviation fuel, SAF). Dat blijft een fossiele brandstof; gebruik ervan veroorzaakt nog steeds CO 2 -uitstoot, maar volgens de producenten wel tientallen procenten minder dan gewone kerosine.

Een voordeel van SAF is ook: vliegtuigen hoeven niet te worden omgebouwd om te kunnen vliegen op deze (schonere) brandstof. De Commissie wil maatschappijen verplichten om standaard biokerosine bij te mengen, naar verwachting enkele procenten per tank.

„Tijdelijke oplossing”

„Het is niet goed als alle investeringen naar SAF gaan”, vindt Lundgren. „Het is een tijdelijke oplossing voor langere afstanden. Voor de korte afstanden die wij vliegen zijn er betere initiatieven om dezelfde uitstootreductie te krijgen.”

Tijdens het congres in Toulouse lag de nadruk op waterstoftechnologie, waarin Airbus veel meer ziet dan grote concurrent Boeing. De Europese vliegtuigfabrikant investeert onder meer in nieuwe toestellen (ZEROe) die kunnen vliegen op groene waterstof.

Lundgren van easyJet zou dat ook graag doen, maar erkent dat er nu te weinig van beschikbaar is. „Regeringen moeten de ontwikkeling van waterstofvoorzieningen en de infrastructuur op luchthavens stimuleren. Er moet worden geïnvesteerd in duurzame energie om de productie van groene waterstof voor de luchtvaart te stimuleren.”

Lees ook dit artikel: Wetenschappers waarschuwen de Tweede Kamer: de luchtvaart kan zich niet uit klimaatcrisis innoveren

„Ergste ligt achter ons”

Lundgren keek in Toulouse ook vooruit naar het herstel van de luchtvaart. „Ik denk dat het ergste achter ons ligt. Maar het is een gemengd beeld.” EasyJet doet het volgens hem veel beter buiten het Verenigd Koninkrijk dan op zijn thuismarkt. „Dat komt door de strenge reisbeperkingen. Op Schiphol zitten we bijvoorbeeld weer op het niveau van voor de pandemie.”

Onderzoeksbureau OAG uitte vorige week de verwachting dat de luchtvaart in 2024 of 2025 is hersteld van de coronacrisis. Vooral intercontinentaal verkeer tussen Europa en Noord-Amerika en naar Azië is vooralsnog schaars. Maatschappijen die alleen in Europa vliegen, zoals easyJet, herstellen sneller.

Lundgren: „Wij hebben de afgelopen maanden alleen vluchten uitgevoerd die een positieve bijdrage leverden aan het bedrijfsresultaat. Het heeft geen zin met een bijna leeg vliegtuig te vliegen en de verliezen alleen maar te vergroten. Wij waren heel terughoudend. Toch is de schuld van het bedrijf aanzienlijk gegroeid.”

Foto easyJet

CV 30 jaar in reizen Johan Lundgren (Zweden, 1966) geeft sinds 2017 leiding aan easyJet. Hij heeft dertig jaar ervaring in de reissector. Voor zijn komst naar easyJet werkte hij lange tijd bij TUI, het grootste reisconcern van de wereld. Lundgren studeerde klassieke muziek (trombone) in Zweden, het VK en de VS en economie in Zweden en Zwitserland.

Het beursgenoteerde easyJet heeft nu 2 miljard pond schuld (2,3 miljard euro), zes keer zoveel als voor de pandemie. Dat is een van de redenen dat het bedrijf deze maand aankondigde 1,2 miljard pond te willen ophalen bij aandeelhouders. Zo kan het volgens Lundgren ook de mogelijkheden om te investeren in duurzame technologie vergroten.

Bovendien wapent easyJet zich op die manier tegen avances van concurrenten. In Toulouse wilde Lundgren niet uitgebreid reageren op het verrassende nieuws van begin september dat de Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air easyJet zou willen kopen.

„Wij hebben bevestigd dat een bod is uitgebracht, niet wie dat heeft gedaan. Het bestuur heeft er serieus naar gekeken, maar het is afgewezen. Het was opportunistisch en bood aandeelhouders geen enkele waarde.”

Het bod bracht wel een debat op gang over de marktpositie van easyJet (2020: omzet 3 miljard pond, verlies 1,1 miljard pond; 2019: omzet 6,4 miljard pond, winst 349 miljoen pond; 14.000 werknemers). De maatschappij zou in de verdrukking komen tussen traditionele maatschappijen als Air France-KLM en Lufthansa enerzijds en ‘ultralagekostenmaatschappijen’ als Ryanair en Wizz Air.

„EasyJet heeft ijzersterke positie”

EasyJet zou hogere kosten hebben dan zijn goedkope concurrenten omdat het vliegt op bekende, centrale en dure luchthavens en niet op secundaire luchthavens – „waarvan je de naam niet kan uitspreken”, sneerde Lundgren. EasyJet kan daarnaast niet terugvallen op lucratieve langeafstandsvluchten, zoals de traditionele maatschappijen.

EasyJet en Wizz Air zouden moeten fuseren, stelde Michael O’Leary van de grote concurrent Ryanair vorige week. Lundgren reageerde nijdig op diens opmerkingen. „Complete nonsens. EasyJet heeft een ijzersterke positie. Iedereen die een luchtvaartmaatschappij leidt, zou zich moeten richten op z’n eigen business. En niet moeten speculeren over anderen terwijl ze geen idee hebben van wat daar speelt.”